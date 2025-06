Quironprevención marca el camino hacia una prevención eficaz en entornos laborales no tradicionales

La transformación digital exige adaptar la cultura preventiva al teletrabajo y al nomadismo digital, una realidad cada vez más extendida y con nuevos riesgos asociados La revolución tecnológica ha modificado en profundidad el dónde, el cómo y el cuándo se trabaja. El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha facilitado el acceso remoto a documentos, reuniones y tareas, independientemente de la ubicación física de la persona. Esta flexibilidad ha propiciado el auge del trabajo en remoto y el nacimiento de una nueva figura profesional: los nómadas digitales.

En este nuevo paradigma laboral, Quironprevención, líder en seguridad y salud laboral, subraya la importancia de integrar la prevención de riesgos como elemento clave del bienestar en entornos que escapan al marco tradicional de oficina. La compañía considera que el cuidado de las condiciones ergonómicas y psicosociales en este tipo de contextos es un paso imprescindible para garantizar la sostenibilidad del modelo.

El fenómeno del nomadismo digital plantea un escenario laboral sin fronteras, donde los profesionales eligen desde dónde trabajar, cuánto tiempo permanecer en un lugar y cómo organizar su jornada. Pero esta libertad también implica riesgos.

Albert Valls Molist, responsable del área de Ergonomía y Psicosociología, explica que la autonomía geográfica puede dificultar la separación entre la vida personal y laboral, y que la ausencia de rutinas o de espacios de trabajo adecuados "puede impactar negativamente tanto en el bienestar emocional como en la salud física del trabajador".

Desde Quironprevención también alertan del peligro de la desconexión progresiva del trabajador respecto a la cultura corporativa, así como del debilitamiento de los vínculos sociales o familiares, especialmente cuando el nomadismo digital se prolonga en el tiempo o se practica de manera individual.

La empresa también debe evolucionar

Este nuevo modelo no solo representa un reto para los profesionales. Las organizaciones también se ven obligadas a adaptarse a una realidad que desafía muchas de sus dinámicas internas.

Desde la compañía líder en la prevención de riesgos y cuidado preventivo de la salud, señalan que gestionar equipos distribuidos geográficamente requiere una revisión de las políticas de recursos humanos y un refuerzo del liderazgo digital. Entre las acciones clave para avanzar por este camino se encuentran el impulso de herramientas que favorezcan la comunicación constante y la transmisión de la cultura corporativa a través de canales virtuales.

Asimismo, Quironprevención considera esencial ofrecer soporte técnico adecuado y en tiempo real, no solo para mantener la conectividad, sino también para garantizar que el entorno de trabajo remoto cumple con unas condiciones mínimas de seguridad y confort.

Prevención de riesgos laborales más allá de la oficina

Uno de los aspectos más críticos de este modelo híbrido y descentralizado es la prevención en entornos no convencionales. Tal y como apunta Valls Molist, "los riesgos no desaparecen fuera de la oficina, solo se transforman y, a menudo, se vuelven más difíciles de detectar o de controlar". Entre los peligros más comunes destacan los riesgos ergonómicos, derivados de posturas incorrectas, mobiliario inadecuado o uso prolongado de dispositivos electrónicos, y los riesgos psicosociales, como la fatiga mental, el estrés crónico o el aislamiento social.

Desde el área de Ergonomía y Psicosociología de Quironprevención recuerdan que estos riesgos se agravan en entornos como viviendas mal acondicionadas, espacios públicos o medios de transporte, donde muchas veces no se puede garantizar una postura saludable ni condiciones ambientales estables.

La clave, subrayan desde Quironprevención, está en formar, informar y acompañar al trabajador remoto en su realidad específica, independientemente del lugar desde el que se conecte. Esto implica dotarle de conocimientos prácticos sobre ergonomía, facilitar pausas activas, promover el equilibrio entre trabajo y descanso, y fomentar la desconexión digital fuera del horario laboral.

Al mismo tiempo, la compañía destaca la necesidad de desarrollar una cultura preventiva adaptada a los nuevos formatos de trabajo, que combine cercanía, flexibilidad y rigor técnico.

En definitiva, la revolución digital ha abierto el camino a formas de trabajar más flexibles y diversas, pero también más complejas desde el punto de vista de la prevención. Asegurar el bienestar de las personas trabajadoras en esta nueva era requiere una estrategia preventiva renovada, transversal y profundamente humana.