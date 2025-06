"Las dietas que imponen restricciones estrictas sobre qué se puede o no mezclar tienden a generar frustración, abandono y, en algunos casos, una relación poco saludable con la comida", Oihane Fuertes 

La nutricionista Oihane Fuertes, especialista del Hospital Quirónsalud Vitoria, advierte que, aunque esta dieta está en auge, no existen evidencias científicas sólidas que avalen sus supuestos beneficios En los últimos años, las redes sociales han popularizado numerosas dietas que prometen resultados rápidos y sin esfuerzo. Una de las más comentadas actualmente es la dieta disociada, que propone no combinar ciertos grupos de alimentos en una misma comida para facilitar la digestión y promover la pérdida de peso. Pero la nutricionista del Hospital Quirónsalud Vitoria, Oihane Fuertes, advierte que, aunque esta dieta está en auge, no existen evidencias científicas sólidas que avalen sus supuestos beneficios. "Este tipo de dieta se basa en no mezclar alimentos que contengan macronutrientes distintos —como hidratos de carbono, proteínas y grasas— en una misma ingesta", explica Fuertes. "También considera frutas y verduras como alimentos neutros, por lo que pueden combinarse con cualquier grupo, y defiende dejar un intervalo de tiempo entre comidas para mejorar el tránsito intestinal".

El cuerpo humano está diseñado para digerir simultáneamente una gran variedad de alimentos. "Nuestro sistema digestivo produce enzimas capaces de descomponer todos los macronutrientes en una misma comida, por lo que la necesidad de separarlos carece de base fisiológica", subraya Fuertes.

¿Funciona realmente para perder peso?

Aunque muchas personas que la siguen afirman adelgazar, Oihane Fuertes matiza que esto suele deberse a una reducción calórica involuntaria. "Al limitar las posibles combinaciones de alimentos, se reducen también las opciones y cantidades, lo que puede conllevar una menor ingesta de calorías", indica. "Pero esto no quiere decir que sea una estrategia sostenible o saludable".

Además, la dieta disociada no promueve hábitos alimentarios equilibrados ni favorece la adherencia a largo plazo, un elemento clave en cualquier cambio dietético exitoso. "Las dietas que imponen restricciones estrictas sobre qué se puede o no mezclar tienden a generar frustración, abandono y, en algunos casos, una relación poco saludable con la comida", añade Fuertes.

Para quienes buscan perder peso de forma saludable, Oihane Fuertes propone seguir una alimentación variada, equilibrada y rica en nutrientes, adaptada a cada caso particular. "En personas con patologías digestivas, sí se pueden hacer ajustes alimentarios específicos, pero siempre bajo supervisión profesional y con base científica", destaca.

La experta lanza un mensaje claro: "Es importante desconfiar de las modas y buscar fuentes fiables antes de adoptar cualquier patrón alimentario. Lo realmente efectivo no son las dietas restrictivas, sino la educación nutricional, la constancia y el acompañamiento profesional".