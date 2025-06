Maritza Vicenta presenta 'Las Crónicas de Marcus', una novela de fantasía con alma profundamente humana

La escritora Maritza Vicenta irrumpe en el panorama literario con Las Crónicas de Marcus. Tomo I, una novela de alta fantasía que renueva el género con una mirada emocional, introspectiva y humana. Alejada de los clichés épicos tradicionales, esta obra propone una narrativa en la que la sensibilidad, el autoconocimiento y la empatía son las claves del verdadero heroísmo El lector se halla ante una novela en la que Marcus, el protagonista, es un joven adoptado que descubre su origen como legítimo heredero del reino de Tabores. Pero el descubrimiento de su linaje no lo convierte en un guerrero: lo impulsa a una transformación interior que lo lleva a enfrentar sus emociones más profundas. En esta travesía, el lector es testigo de su evolución desde la incertidumbre hasta la madurez, desde la duda hasta el compromiso.

Alta fantasía con corazón

Maritza Vicenta apuesta por una prosa clara, bella y sincera. A través de capítulos breves, construye un universo mágico en el que cada símbolo —una hoja seca, una carta escondida, una marca en la piel— tiene un peso emocional y narrativo. No se trata solo de salvar un reino: se trata de entender quién se es, qué se siente y por qué vale la pena luchar.

Una narrativa para todos los públicos

Las Crónicas de Marcus. Tomo I es una lectura que conecta con adolescentes, jóvenes adultos y lectores maduros por igual. Su lenguaje accesible, su profundidad emocional y su trama llena de descubrimientos hacen de este libro una experiencia envolvente y transformadora.

"Marcus no es un héroe clásico. Es un joven que siente, que duda, que busca. Y en ese espejo todos pueden verse".

Disponible en Amazon y plataformas digitales

La novela ya se encuentra disponible en Amazon tanto en formato impreso como digital. Es una propuesta literaria ideal para quienes aman la fantasía con contenido emocional, para quienes buscan relatos honestos sobre el crecimiento interior y para quienes creen que las grandes gestas también pueden nacer del amor, la ternura y la reflexión.