Indel Facilities se incorpora a IFMA España para fortalecer su apuesta por una gestión técnica más eficiente y sostenible

La compañía refuerza su compromiso con la innovación y la profesionalización del sector del Facility Management Indel Facilities, compañía especializada en mantenimiento integral y gestión técnica, ha formalizado su incorporación a IFMA España, la delegación nacional de la International Facility Management Association. Esta adhesión representa un nuevo impulso en su compromiso por liderar un modelo de gestión más eficiente, sostenible y alineado con las nuevas exigencias del sector sanitario.

"Nos unimos a IFMA con la convicción de que podremos seguir aportando soluciones técnicas que marquen la diferencia, especialmente en sectores donde no nos conocen tanto, ya que nuestro origen está en un mundo tan exigente como es el sanitario", explica el Director de Indel Facilities, Fernando Durbán Hacar. "Para nosotros, la calidad operativa no es solo una meta: es una forma de trabajar, un compromiso diario con nuestros clientes y nuestros equipos".

La incorporación a IFMA España abre a Indel Facilities las puertas a una red de más de 900 profesionales y organizaciones de referencia en el ámbito del Facility Management. A través de esta colaboración, la empresa podrá contribuir activamente al desarrollo de prácticas responsables y actualizar estándares técnicos.

Desde sus inicios, Indel Facilities ha apostado por ofrecer soluciones integrales adaptadas a entornos críticos como hospitales, edificios públicos, centros logísticos o edificios de oficinas. Su enfoque se basa en la eficiencia energética, la digitalización y una visión estratégica de la gestión de infraestructuras.

"Creemos que las organizaciones necesitan cada vez más aliados técnicos que entiendan sus retos y les ayuden a optimizar sus recursos. Por eso, no solo prestamos servicios, sino que construimos relaciones de confianza a largo plazo", añade el Director de Indel Facilities.

Con esta nueva etapa como miembro de IFMA España, Indel Facilities refuerza su papel como actor comprometido con la transformación del Facility Management en nuestro país, aportando experiencia, innovación y una mirada centrada en las personas.