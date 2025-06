El sector HORECA mantiene su consolidación con un crecimiento del +1,6% en 2025

La consultora UVE presenta el informe "UVE Data Market Horeca 2025", una radiografía del estado del sector HORECA en España, basada en datos actualizados del número de aperturas y cierres respecto al 2024. El informe, que consolida información de miles de puntos de venta a nivel nacional, ofrece una visión precisa de la evolución por categorías y subcategorías del sector Tras un 2024 marcado por la estabilidad en el crecimiento, 2025 confirma la capacidad del sector para adaptarse y seguir creciendo en un entorno complejo. El sector HORECA cierra el ejercicio con un crecimiento en cuanto al número de establecimientos del +1,6 % respecto al año anterior, consolidando el crecimiento continuado en los últimos años.

Como no podía ser de otra forma, España sigue siendo un gran mercado en número de establecimientos categorizados como HORECA Comercial o Tradicional. El informe "UVE Data Market Horeca 2024" indicaba la existencia de 275.892 establecimientos, mientras que, en el mismo periodo de 2025, los datos arrojan una cifra de 280.403 establecimientos, aumentando el número de establecimientos en un +1,6 %.

En cuanto a los canales del sector, el informe muestra cómo la HORECA Independiente sigue dominando la mayoría de los establecimientos en España, con una cuota del 93 % de mercado y un crecimiento del + 1,3 %. Mientras, la HORECA Organizada, aunque con un porcentaje menor de establecimientos, crece en mayor medida, con un +6,2 %.

Los Restaurantes siguen liderando el crecimiento de la HORECA comercial

Los restaurantes se mantienen como el motor principal del sector, con un crecimiento del +2,6 %. Este avance viene impulsado por el auge de formatos organizados como cadenas y franquicias, que ganan terreno frente a los establecimientos independientes.

Este comportamiento refleja el auge de formatos estandarizados y una mayor eficiencia operativa, así como una clara apuesta por el valor percibido y la experiencia del cliente. El sector se mantiene como uno de los motores principales de la hostelería.

Alojamientos: crecimiento sostenido pese a la presión inflacionaria

El segmento de hoteles y alojamientos turísticos también crece en un +2,6 % en términos reales. Este avance viene condicionado por tres factores el crecimiento de las reservas hosteleras, la estabilización de la inversión, que se mantiene prácticamente plana por el efecto de la inflación y la resistencia del sector ante el encarecimiento de costes, que ha obligado a reajustar márgenes sin perder competitividad.

Bares y Cafeterías: estabilidad y rol social

Los bares y cafeterías registran un crecimiento moderado del + 0,5 %. Aunque la presión de costes sigue siendo una constante, este segmento continúa siendo un punto clave de encuentro social, especialmente en zonas urbanas.

El informe destaca cómo, pese a los desafíos estructurales, el modelo sigue siendo sostenible, apoyado en una base sólida de consumo cotidiano y local.

Ocio: el auge del «tardeo» dinamiza el canal

Con un crecimiento del +3,3 %, el ocio se convierte en uno de los grandes protagonistas del año. El fenómeno del «tardeo», con un auge sin precedentes, ha duplicado su presencia respecto a 2024, compensando incluso la ligera caída del ocio nocturno, que sufre un leve retroceso.

Este cambio de hábito redefine la oferta de ocio y abre nuevas oportunidades de consumo para marcas y operadores.

Aun sin recuperar el número de establecimientos en años anteriores

El informe "UVE Data Market Horeca 2025" también permite comparar la evolución del número de establecimientos con años anteriores.

De esta manera, si se compara la evolución de la HORECA Comercial respecto al 2016, se observa cómo la recuperación, aunque iniciada durante el 2021, no ha llegado todavía a los niveles de actividad de 2020.

Centrándose en las distintas categorías, se ven comportamientos dispares. Los Restaurantes (+9 %) y Alojamientos (+2 %) han sido los establecimientos que más han crecido desde 2016. Bares/Cafeterías (-15 %) y el Ocio (-23 %) siguen por debajo, y son las categorías que continúan con mayor dificultad para recuperar los números vistos en años anteriores.

Los 3 subsegmentos que más crecen en el canal HORECA

El informe "UVE Data Market Horeca 2025" también permite visualizar la numérica de establecimientos a nivel de subcategorías y, con ello, cuáles son las tipologías más comunes y con mayor crecimiento en el país, entre otros.

El análisis de los datos de 2025 revela un claro impulso en tres segmentos clave del canal HORECA: los restaurantes de comida rápida (+6,3 %), los hoteles de lujo (+8,9 %) y los restaurantes de precio medio (+2,1 %) lideran el crecimiento en número de establecimientos. Estas cifras reflejan un cambio en las preferencias del consumidor, con mayor demanda de propuestas ágiles, experiencias gastronómicas accesibles y turismo de calidad. Una señal clara de que el canal sigue en transformación, adaptándose a nuevos hábitos de consumo y oportunidades de negocio.

La Hostelería Organizada sigue creciendo a ritmos superiores al resto del mercado

La Hostelería Organizada —que representa ya un 7,5 % del total de establecimientos HORECA comercial en España— continúa siendo el segmento más dinámico, con un crecimiento del +6,2 % en el último año, frente al +1,3 % registrado por la Hostelería Independiente.

Desde una perspectiva territorial, el 43 % del total de establecimientos organizados se concentra en las comunidades de Madrid (23 %) y Cataluña (20 %). En comparación con los datos de 2024, Madrid ha aumentado su número de locales organizados en un +5,9 %, mientras que Cataluña crece un +5,7 %. Por su parte, el resto del país también mantiene una evolución positiva, con un crecimiento del +6,6 % respecto al año anterior.

Sobre UVE

UVE es el partner tecnológico de las principales compañías de fabricación y distribución en España, especialista en conectar a los actores de la cadena de valor del Canal Fragmentado, sectores HORECA, Impulso y Tradicional. UVE acompaña a estas empresas con un modelo integrado de Data Intelligence Automation para pilotar con éxito sus procesos comerciales en el Route to Market.

La compañía es líder en el mercado español, operando en más de 70 países de Europa, América, África y Oriente Medio.

Más información: https://uvesolutions.com/es/blog/sector-horeca-2025/