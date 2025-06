La cobertura móvil, el reto oculto en las viviendas de nueva construcción

Las exigencias de eficiencia energética en la edificación han consolidado el uso de materiales altamente aislantes en viviendas de nueva construcción. Esta tendencia ha generado mejoras notables en confort térmico y consumo energético, pero también ha provocado efectos secundarios en la conectividad móvil. En muchas de estas viviendas, la cobertura de red en el interior se reduce significativamente o desaparece por completo.

En respuesta a esta situación, la empresa Lamartel desarrolla soluciones específicas para amplificar la cobertura móvil en entornos domésticos afectados por estructuras altamente herméticas. Su propuesta técnica permite restablecer la conectividad sin comprometer el diseño arquitectónico ni la eficiencia energética del inmueble.

El aislamiento como barrera invisible para la señal Las fachadas ventiladas, los cristales con filtro solar y los materiales reflectantes empleados en las envolventes de los edificios dificultan el paso de la señal móvil desde el exterior. Este fenómeno impacta especialmente en espacios interiores alejados de ventanas, como estancias centrales, sótanos o plantas inferiores. La señal se atenúa hasta el punto de impedir el uso normal del teléfono móvil para llamadas o datos.

Esta limitación no afecta exclusivamente a entornos rurales o alejados de antenas, sino que se manifiesta también en zonas urbanas, donde la señal exterior es adecuada, pero no logra penetrar las barreras físicas de la construcción moderna. La demanda de soluciones para mejorar la cobertura móvil en estas condiciones se ha incrementado notablemente, en paralelo al avance del teletrabajo y la digitalización del hogar.

Sistemas para amplificar señal sin alterar la estructura Las soluciones propuestas por Lamartel se basan en el uso de amplificadores de señal móvil, dispositivos que captan la señal existente en el exterior del edificio y la redistribuyen en su interior mediante antenas localizadas y cableado discreto. Este sistema no requiere reformas ni obras complejas, y es compatible con los principales operadores de telecomunicaciones.

El objetivo es restaurar una señal estable y de calidad en todos los puntos de la vivienda, garantizando el uso normal del teléfono móvil en llamadas, navegación y aplicaciones conectadas. Esta tecnología permite integrar la conectividad en el diseño de viviendas modernas, resolviendo un problema creciente sin comprometer el aislamiento ni la estética del espacio.

La posibilidad de amplificar cobertura móvil en viviendas de nueva construcción representa una solución clave ante uno de los retos silenciosos de la arquitectura contemporánea: preservar el equilibrio entre eficiencia energética y conectividad.