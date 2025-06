El reto de Jonathan Anderson en Dior: ¿qué le espera al diseñador?

El nombramiento de Jonathan Anderson como Director Artístico, tanto para la línea femenina como para la masculina de Dior, era un secreto a voces en el sector y ha generado una gran expectación. Su doble función en la legendaria casa de moda francesa marca un hito: Anderson es el primer director creativo desde el propio Christian Dior que supervisa todas las áreas de la firma, incluyendo la Alta Costura.

Jonathan Anderson en el desfile SS24 de Loewe. Credits: ©Launchmetrics/spotlight



Diez colecciones al año… y eso no es todo

Una gran responsabilidad conlleva una enorme carga de trabajo. Solo para Dior, Anderson diseñará diez colecciones al año, además de las seis colecciones para su propia marca, J.W. Anderson, y las dos líneas que crea en colaboración con Uniqlo. Muchos, ante este nuevo reto y la ausencia de su marca en el calendario de desfiles de febrero, asumieron que dejaría en suspenso su trabajo en J.W. Anderson. Sin embargo, tal y como informa Business of Fashion, citando a la CEO Jenny Galimberti, Anderson sigue oficialmente involucrado en las seis colecciones de su firma.

La carga de trabajo es inmensa, incluso para un diseñador conocido por su ritmo incansable y su productividad creativa. Desde la fundación de su marca en 2008, en la que LVMH tiene una participación minoritaria desde 2013, Anderson apenas ha hecho pausas.

Paralelamente, transformó Loewe, la casa de moda española perteneciente a LVMH, que asumió con tan solo veintinueve años, de una marca prácticamente desconocida a una firma de renombre internacional con una facturación anual estimada de 2000 millones de dólares. Sin embargo, incluso esto pareció no ser suficiente para él hacia el final de su mandato, y también diseñó vestuario para películas del director italiano Luca Guadagnino, incluyendo “Challengers” y, más recientemente, “Queer”.

Comparadas con lo que le espera ahora en Dior, una casa de moda que, según el banco londinense HSBC, facturó 9.000 millones de euros en 2023, estas tareas parecen casi manejables. No en vano, en Dior existía una regla tácita: ningún diseñador debía encargarse simultáneamente de la línea femenina y masculina; la carga de trabajo se consideraba sencillamente excesiva. El anterior director creativo, John Galliano, responsable de la línea femenina de 1996 a 2011, alegó las excesivas exigencias (más de treinta colecciones anuales para Dior y su propia marca) como la causa de su crisis nerviosa, su adicción a las drogas y su polémico despido de Dior.

Anderson, la “elección obvia” para Dior

Anderson parece, sin duda, más centrado y menos excéntrico que Galliano. Pero, al igual que su predecesor, está considerado como una de “las mentes más creativas de su generación”, tal y como lo describió Bernard Arnault, CEO de LVMH, en su nombramiento como diseñador de la línea masculina en abril. Delphine Arnault, CEO de Dior, se mostró aún más entusiasta en una inusual entrevista con Business of Fashion: Anderson era la “elección obvia” y “el diseñador con más talento de su generación”. Lo conoce desde hace trece o catorce años y destacó especialmente su lealtad, una cualidad que ya demostró en Loewe. Al mismo tiempo, un diseñador tan ambicioso y enérgico como Anderson está inevitablemente en busca de un nuevo reto.

Este reto ya es una realidad. Dior no solo es cuatro veces más grande que Loewe, sino que también conlleva la responsabilidad de un equipo creativo mucho mayor, y en una fase especialmente delicada para la empresa. El crecimiento se ha ralentizado notablemente en los últimos tiempos, y las expectativas puestas en Anderson son altísimas, después de que el sector haya vivido uno de los periodos de sucesión más largos y comentados de la historia reciente de la moda.

Las especulaciones comenzaron con la salida de Kim Jones como director creativo de Dior Men y se intensificaron con los persistentes rumores sobre la marcha de Maria Grazia Chiuri, quien marcó el segmento femenino durante más de una década. Ahora, esta cuestión de personal está resuelta, aunque plantea nuevos interrogantes: ¿Cómo será Dior bajo la dirección de Anderson?

Una visión creativa unificada: primeras impresiones a finales de junio

El nombramiento de Anderson es más que un cambio creativo; señala un cambio de rumbo estratégico. Por primera vez en mucho tiempo, Dior persigue una estrategia de diseño unificada e interdepartamental. En el pasado, las colecciones femeninas y masculinas a menudo estaban estilísticamente desligadas. “Es mucho trabajo”, reconoce Delphine Arnault. “Pero creemos que creará mucha coherencia: en los productos, en la comunicación, en los escaparates”.

La llegada de Anderson no solo marca el comienzo de una nueva era en cuanto al diseño, sino también en cuanto a la estructura. Su visión probablemente diferirá notablemente de la de sus predecesores, pero se basa en una investigación exhaustiva. Según Arnault, Anderson pasó mucho tiempo en los archivos de Dior antes de su primera colección. Allí no solo estudió el trabajo de Christian Dior, sino también el de sus sucesores. Se mostró especialmente fascinado por el legado de productos icónicos como el bolso Lady Dior, y, según Arnault, se le ha dado total libertad creativa para reinterpretar estos códigos de la casa con su propio lenguaje. Que Dior le conceda esta libertad, especialmente en marroquinería, no es de extrañar: Anderson ya demostró con el bolso Loewe Puzzle de 2015 que es capaz de crear accesorios icónicos que son culturalmente influyentes y comercialmente exitosos.

Un área en la que Anderson, a pesar de su amplia experiencia, no tiene todavía una trayectoria formal es la Alta Costura. Si bien la artesanía siempre ha sido un elemento central de su trabajo en Loewe, la Alta Costura exige un nivel aún mayor de precisión técnica y refinamiento artístico. Sin embargo, se le ha dado tiempo para adaptarse. Dior ha decidido no participar en la próxima temporada de Alta Costura, en parte porque la última colección de Maria Grazia Chiuri, aunque oficialmente era ready-to-wear, incluía alrededor de veinte creaciones de Alta Costura.

Por lo tanto, la impronta creativa de Anderson se verá por primera vez en su colección debut de ropa masculina en junio, una decisión probablemente estratégica. El lanzamiento a través de la moda masculina le permite distanciarse de la estética de Chiuri y posiciona su primera colección fuera del apretado calendario de la moda femenina. El estreno de su línea femenina está programado para la Semana de la Moda de París en septiembre, una temporada en la que tendrán lugar numerosos cambios de diseñadores de alto nivel en casas como Chanel, Gucci, Balenciaga, Loewe, Bottega Veneta, Versace y Jil Sander.

Cuando Anderson presente su primera colección femenina para Dior en septiembre, ya habrá hecho una declaración de intenciones y, posiblemente, comenzará la fase más competitiva de la temporada de moda con una nueva perspectiva y un impulso renovado. -----------------

Artículo elaborado por Jule Scott - FashionUnited