Padelgest revoluciona el sector en el Padel World Summit con su ecosistema tecnológico Hit-X

En el epicentro del Padel World Summit 2025, celebrado en Barcelona, una propuesta ha logrado sobresalir entre más de un centenar de expositores internacionales: Padelgest ha sorprendido a la industria con su innovador ecosistema Hit-X, una visión tecnológica y disruptiva que reimagina la pista de pádel del futuro. Automatización, inteligencia artificial y experiencia de usuario se unen en una propuesta que promete marcar un antes y un después en la forma de entender este deporte La primera edición del Padel World Summit, celebrada los días 27, 28 y 29 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha superado todas las expectativas al reunir a casi 6.000 asistentes —el 40% de ellos internacionales— y 120 empresas expositoras de 22 países, según datos de la organización (Fira de Barcelona e International Padel Cluster). El evento se ha consolidado como el nuevo punto de encuentro de referencia para fabricantes, clubes, distribuidores e inversores de más de 80 países, especialmente de Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos.

En un entorno de innovación y competencia creciente, Padelgest, fabricante español de pistas de pádel, ha llamado poderosamente la atención con la presentación de su universo Hit-X, una propuesta tecnológica que transforma por completo el concepto de pista de pádel. Desde su stand, la empresa mostró una visión de futuro en la que la pista deja de ser un mero espacio deportivo para convertirse en una plataforma inteligente, centrada en el jugador y diseñada para optimizar la experiencia tanto de juego como de gestión.

Entre los aspectos más destacados de la propuesta figura un sistema de postes inteligentes con calibración automática de la red mediante láser y mecanismos electromecánicos, que garantizan una altura siempre reglamentaria y eliminan la necesidad de ajustes manuales. El sistema incluye pantallas interconectadas para la proyección de puntuaciones, avisos y estadísticas en tiempo real.

El elemento más innovador, sin embargo, ha sido la incorporación de pulseras inteligentes desarrolladas como parte del ecosistema Hit-X. Estas permiten activar una máquina lanzapelotas integrada en el propio poste, controlar el marcador del partido y sincronizar la información con el sistema de pantallas. Gracias a su sistema de inteligencia artificial, las pulseras reconocen más de diez tipos de golpes, se adaptan a jugadores diestros y zurdos, y generan un análisis técnico individualizado, útil para entrenadores y clubes que buscan un enfoque más profesional y cuantificable del entrenamiento. Estas pulseras sirven para cualquier tipo de pista y ayudan a los jugadores a mejorar su técnica.

Sergi Estupiña, CEO de Padelgest, expresó su entusiasmo: "No basta con fabricar pistas de calidad. Apostamos por reinventar la experiencia completa del pádel, facilitando la vida a clubes y jugadores con soluciones tecnológicas reales. Este solo es el primer paso del universo Hit-X".

La propuesta —desarrollada junto al laboratorio de innovación Let’s Prototype— ha sido una de las más comentadas del evento, atrayendo el interés de inversores internacionales, influencers del sector y directivos de clubes. Muchos de ellos coincidieron en que esta nueva generación de pistas abre una etapa decisiva para la evolución del deporte. Por su parte, Iván Bedia, CEO de Let's Prototype, ha reconocido su absoluto compromiso con el fabricante de pistas de padel, con quien pretende seguir revolucionando la industria del padel.

Padelgest reafirma así su papel como actor clave en la transformación del pádel, con una propuesta que no solo responde a las necesidades actuales del sector, sino que anticipa lo que está por venir.