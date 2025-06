KYUBI SYSTEM RFID Solutions: Liderazgo en trazabilidad y automatización se fortalece con TRAKARI

KYUBI SYSTEM RFID Solutions consolida su liderazgo en trazabilidad inteligente y automatización. "Descubre cómo nuestra integración con TRAKARI redefine la eficiencia y la transformación digital para tu empresa. Un paso firme hacia el futuro" KYUBI SYSTEM RFID Solutions, empresa referente en soluciones RFID avanzadas y trazabilidad inteligente, ha dado un paso estratégico que redefine el panorama de la transformación digital empresarial. Con la reciente integración de proyectos clave, soluciones software y relaciones comerciales de TRAKARI, no solo ha ampliado su portafolio, sino que ha consolidado su posición como socio esencial para empresas que buscan la excelencia operativa y la innovación tecnológica.

Consolidación estratégica: Más allá de la suma de activos

Esta operación representa un punto decisivo en la evolución de KYUBI SYSTEM RFID Solutions. No se trata solo de una adquisición, sino de una consolidación de capacidades que permite ofrecer una gama aún más amplia de soluciones personalizadas y responder con mayor agilidad a las exigencias de un mercado en constante evolución. La sinergia entre la experiencia de KYUBI SYSTEM RFID Solutions y los activos de TRAKARI potencia su habilidad para entregar resultados tangibles a sus clientes.

Santiago Álvarez, COO de TRAKARI, lo resume a la perfección: "Desde el primer contacto vimos en KYUBI SYSTEM RFID Solutions un socio con visión, fortaleza técnica y un enfoque humano que encajaba perfectamente con lo que habíamos construido. Estamos seguros de que nuestros clientes seguirán recibiendo el mejor servicio posible". Esta declaración subraya la alineación de valores y la visión compartida que ha impulsado esta exitosa integración.

Transición Sin Interrupciones: Compromiso con el Cliente

La planificación de esta integración ha sido meticulosa, priorizando siempre una transición fluida y sin interrupciones para todos los clientes. KYUBI SYSTEM RFID Solutions ha sido extremadamente selectiva, incorporando únicamente aquellos activos que se alinean de forma natural con su misión: proporcionar soluciones tecnológicas de alto valor, escalables y orientadas a resultados concretos. Su reputación se construye sobre la base de la confianza y el servicio ininterrumpido.

"Esta integración es una muestra más de nuestro compromiso con la innovación, la cercanía con el cliente y la excelencia operativa", afirma Damià Arqué, CEO de KYUBI SYSTEM RFID Solutions. "Sumamos talento, experiencia y visión de futuro para seguir creciendo juntos y marcar la diferencia en cada proyecto". Estas palabras reflejan no solo la visión de futuro de la compañía, sino también el profundo compromiso con la satisfacción del cliente.

Una nueva era de crecimiento y colaboración en automatización industrial

Con esta estratégica integración, KYUBI SYSTEM RFID Solutions da una cálida bienvenida a nuevos clientes y colaboradores. Reafirma su apuesta por construir relaciones duraderas, basadas en la cercanía y el compromiso con la evolución continua de cada negocio, especialmente en el ámbito de la automatización industrial.

¿Por qué esta noticia es crucial para el negocio?

Liderazgo reforzado : Afianza su posición como referente en trazabilidad y automatización industrial.



Portafolio ampliado : Ofrece una gama aún más extensa de soluciones tecnológicas personalizadas, adaptadas a necesidades específicas.



Nuevas oportunidades: Atrae nuevos sectores y perfiles de cliente, enriqueciendo su red de colaboración y ampliando las posibilidades de innovación.

Para más información: Consultar aquí