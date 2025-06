Los nuevos cambios de Google están hundiendo la visibilidad

Google ha lanzado una serie de actualizaciones en su ecosistema eCommerce que ya están afectando a miles de tiendas online en España: Merchant Center Next, fichas gratuitas mejoradas, visibilidad orgánica desde inventario local… Y, sin embargo, la mayoría de los eCommerce ni lo sabe ni lo está aplicando.

El resultado: pérdida de visibilidad gratuita, menos clics y caída de ventas En Avafa Consulting llevan semanas analizando estos cambios y auditando cuentas reales. ¿El patrón? Siempre el mismo:

·Feeds mal configurados.

·Inventario local no aprovechado.

·Fichas gratuitas activadas sin estrategia.

·Campañas de Shopping pagando por clics que podrían ser gratuitos.

·Rich Snnipets mal configurados

·Entre otros

“Uno de nuestros clientes consiguió +10.000 visitas nuevas y aumentó ventas en 7 días tras la activación y los cambios de configuración, sin gastar más en publicidad”, afirma Víctor García, CEO de Avafa Consulting y Presidente de AVAMZES.

El gran error de muchos comercios ahora mismo no es técnico, es de inacción: Google ya ha implementado estas mejoras, pero no va a avisar si se está perdiendo tráfico. Se notará NEGATIVAMENTE casi de inmediato en las métricas y no se sabe por qué.

·¿Aparece todo el inventario en Google Maps? Sí, ¡google maps!

·¿Aparecen los productos en los snippet de imágenes?

·¿Aparecen los productos en los snippet de producto patrocinado - pero de manera gratuita?

Para ayudar a los comercios a reaccionar ya, la agencia especializada en SEO para eCommerce ha preparado una guía práctica y urgente con todos los pasos:

·Cómo aprovechar las nuevas fichas gratuitas.

·Qué se debe cambiar en Merchant Center Next.

·Cómo subir inventario local incluso si no existe una tienda física.

·Y cómo evitar errores críticos que dejan fuera del juego.

No es una guía generalista. Está pensada para eCommerce que ya venden online y no quieren perder su visibilidad.