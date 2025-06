Experto en organización y decoración de eventos y bodas

Cada vez más jóvenes y adultos se replantean su futuro profesional. Mientras que las carreras universitarias de cuatro años suponen un largo camino y una inversión difícil de afrontar. En paralelo, algunas profesiones se han posicionado entre las más rentables y con mayor salida laboral en solo unos meses. Entre ellas, el diseño, organización y decoración de eventos se ha colocado entre las diez salidas profesionales mejor remuneradas sin necesidad de un grado universitario tradicional.

La industria de los eventos no ha dejado de crecer, mueve millones cada año y necesita profesionales con competencias muy específicas. Empresas, instituciones, marcas, particulares, organismos públicos, recurren a profesionales especializados para crear experiencias, transmitir. Bodas, desfiles, lanzamientos, ferias, congresos, celebraciones privadas… Cada evento requiere un alto nivel de planificación, puesta en escena, gestión estética y técnica. Con la decoración: se trata de crear impacto, de comunicar, de emocionar y de coordinar con precisión cada detalle.

La diferencia entre un profesional del sector y alguien sin formación especializada, como un aficionado, es evidente. Mientras el profesional trabaja con visión estratégica, domina el lenguaje visual, entiende el ritmo de producción y es capaz de dirigir y coordinar equipos, el aficionado que se ha visto unos cuantos vídeos en YouTube o que ha hecho cursitos sin calidad, solo sabe improvisar, repetir fórmulas básicas, aburridas, obsoletas y queda fuera de un mercado cada vez más exigente. Basta con observar algunos eventos del aficionado: se asiste a un acto corporativo y lo único que cambia es el logotipo; en muchas bodas, lo único distinto es la cara de los novios. La falta de criterio creativo y planificación profesional se traduce en algo genérico que no comunica nada.

Existe actualmente una formación universitaria específica para quienes desean acceder a este perfil profesional entre 6 y 12 meses, sin invertir cuatro años de estudio. En menos de un año es posible formarse con titulación universitaria especializada en Dirección, Diseño y Decoración de Eventos, Esta propuesta académica incluye contenidos actualizados, enfoque práctico, perspectiva creativa, todo orientado a facilitar la rápida incorporación laboral. La formación de la Academia Europea de Decoradores de Eventos permite trabajar en empresas del sector, en agencias de comunicación, productoras como Event Planner, Wedding planner, o lanzar una marca propia con identidad profesional.

El mercado laboral valora especialmente a quienes dominan diferentes disciplinas. La demanda de expertos en ambientación, diseño floral, escenografía, producción de eventos y coordinación técnica sigue creciendo. Se trata de una profesión en la que se obtienen ingresos competitivos, flexibilidad horaria, trabajo freelance, incluso crear tu propio negocio, sin olvidar la ventaja de una conciliación personal.

Elegir una profesión con salida laboral, proyección creativa y formación accesible en menos de un año, ya es posible con AWED. En un momento en el que jóvenes y adultos buscan alternativas reales al modelo universitario clásico y apuestan por profesionalizar su talento y encuentran no solo una Titulación, sino también una forma real y apasionante de trabajar.