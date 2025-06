Repara tu Deuda Abogados cancela 198.873€ en Badajoz (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un matrimonio con un negocio afectado por el COVID-19 y una mujer con una baja de larga duración han sido los beneficiarios Tres personas de Badajoz (Extremadura) han logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Estos casos han sido tramitados por Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) Un matrimonio ha quedado liberado de una cifra que ascendía a 175.031 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación para que la deudora pudiera iniciar un negocio. Inicialmente generaba los ingresos necesarios para ir cubriendo las cuotas de los préstamos solicitados. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se vio en la obligación de cerrarlo para evitar seguir endeudándose.

2) Una mujer ha dicho adiós a su deuda de 23.842 euros. Pidió financiación por una baja laboral de larga duración. La intención de la deudora era la de devolver los créditos solicitados cuando su situación laboral y económica mejorase. No obstante, no volvió a ser como la que tenía antes de la baja. Para cubrir sus gastos básicos, tuvo que dejar de abonar las cuotas de los créditos.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. En todo este tiempo, el grado de conocimiento de este mecanismo ha crecido exponencialmente como consecuencia de la difusión de los casos de éxito y también porque muchos exonerados explican los beneficios de haberse acogido.

Para acertar con los pasos a dar en un proceso de estas características, es fundamental ponerse en manos de profesionales que conozcan la documentación requerida y los trámites que son necesarios. En este sentido, hay que señalar que el despacho de abogados ha logrado superar ya la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España, lo que acredita su experiencia en procesos de este tipo.

El despacho también está especializado en derecho bancario. Esto hace que ofrezca a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.