Ópticos voluntarios de Ver para Crecer devuelven la salud visual a 77 personas en situación vulnerable en Pamplona

La iniciativa solidaria 'Ver para Crecer', en colaboración con el Hospital San Juan de Dios, ha proporcionado revisiones visuales y entregará gratuitamente 80 gafas nuevas a personas que no pueden permitírselas La Fundación Cione Ruta de la Luz, a través de su programa 'Ver para Crecer', ha llevado a cabo una nueva jornada solidaria en Pamplona, destinada a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad mediante la salud visual. La acción, realizada en colaboración con el Hospital San Juan de Dios, ha permitido revisar la vista de 77 personas y entregará 80 gafas nuevas, fabricadas a medida y completamente gratuitas.

Cinco ópticos-optometristas voluntarios de Navarra, junto con cuatro auxiliares y otros colaboradores, atendieron a los beneficiarios en una jornada dominical. Todos ellos fueron seleccionados por los servicios sociales del Hospital San Juan de Dios, en coordinación con once centros de acogida de la ciudad. La iniciativa contó también con la participación del personal sanitario del hospital y de su red de voluntariado.

Pedro Duc (Centro Óptico Duc), uno de los ópticos voluntarios, explica el espíritu que mueve a los profesionales que se suman a la causa. "Estamos muy satisfechos con esta edición. Una vez más, se demuestra que a nuestro alrededor hay personas invisibles a las que simplemente no les llega la ayuda. No pueden ver bien porque no pueden pagarse unas gafas. Esta vez hemos trabajado con personas con diversidad funcional, en rehabilitación por drogodependencia, inmigrantes o mujeres víctimas de violencia. Gracias al Hospital San Juan de Dios, que nos facilita toda nuestra labor, hemos podido atender a estas personas en las mejores condiciones posibles", declaraba Duc.

Jesús Ibaibarriaga, de Óptica Mendillorri, también participó como voluntario. "Como profesionales de la visión, sabemos lo mucho que puede cambiar una vida cuando alguien puede ver bien. Algo tan sencillo como una revisión y unas gafas abre puertas al estudio, al empleo o simplemente a vivir con dignidad. Al colaborar en estas acciones solidarias, te haces más consciente de la diversidad social y de cuántas personas no pueden cubrir necesidades tan básicas como ver", afirma el óptico.

Durante las revisiones, se detectaron necesidades especiales, como miopías severas o visión doble, que podrá corregirse con gafas con prismas. Además, se identificó un caso que requería atención oftalmológica inmediata. Los profesionales del hospital acudieron a tratar al paciente en el acto, mostrando una vez más el valor de la colaboración institucional.

Cristina López-Mora, gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz y responsable del proyecto 'Ver para Crecer', subraya el valor de estas intervenciones. "Nuestra misión es acercar la salud visual a quienes no pueden permitírsela en un momento difícil de sus vidas. Sabemos lo transformador que es ver bien en la infancia, en el trabajo o en los estudios. Es un placer colaborar con el Hospital San Juan de Dios, cuya labor humanitaria y apoyo logístico son ejemplares. Agradecemos profundamente también a los ópticos y auxiliares que hacen esto posible. Sencillamente, sin ellos, no podríamos", afirma López-Mora.

Alberto Gutiérrez, trabajador social del Hospital San Juan de Dios, coincide en la importancia del proyecto.

"La vista repercute en todo. En lo académico, en lo personal, en la inclusión social... Estas personas derivadas desde centros de salud, unidades de barrio o entidades sociales, muchas veces no tendrían otra forma de acceder ni a una revisión visual ni a unas gafas. La mejora que experimentan en su bienestar es enorme", afirma Gutiérrez.

Más de 4.000 personas beneficiadas en toda España

‘Ver para Crecer’ es una iniciativa de impacto nacional promovida por la Fundación Cione Ruta de la Luz, con la colaboración de distintas entidades. En Pamplona, se desarrolla de forma periódica, desde hace años, en alianza con el Hospital San Juan de Dios, que facilita tanto las instalaciones como la selección de los beneficiarios, si bien históricamente se han llevado a cabo proyectos con otras entidades.

Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la vista de más de 4.000 personas en toda España, trabajando con organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, Fundación Tomillo, Mensajeros de la Paz, Fundación Xilema, Comedor Solidario París 365, Cruz Roja, Fundación Jesús Abandonado y otras muchas. A todas las personas diagnosticadas con necesidad de corrección visual se les han entregado gafas nuevas, adaptadas a su graduación y de forma totalmente gratuita.

Uno de los beneficiarios de esta edición, Mohamed, resumía con sencillez lo que implica para él esta acción. "Necesito las gafas para estudiar y trabajar. Me van a venir muy bien", terminaba.