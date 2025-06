El auge del mercado de embarcaciones de ocasión en España: ¿quiénes compran y por qué?

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo el turismo náutico ha ido ganando popularidad: cada vez son más los entusiastas que quieren adquirir su propia embarcación para disfrutar de algunas aventuras en altamar o simplemente como inversión. Este fenómeno ha dado lugar al florecimiento de los mercados de barcos de segunda mano, ya que es una opción que ofrece a los compradores alternativas atractivas y accesibles en comparación con la compra de modelos nuevos.

Fuente: pixabay.com



Crecimiento del mercado de embarcaciones de ocasión

El crecimiento del mercado de embarcaciones de recreación ha ido en constante crecimiento con el paso de los años, de acuerdo con recientes informes del Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana y con la información publicada en diferentes medios de comunicación. 2021 fue un año notablemente bueno donde el sector cerró con un crecimiento del 17%, tras 12 mil transacciones de este tipo. Esta tendencia alcista se ha mantenido en años como 2022, con un incremento del 15% en el primer semestre.

Son diversos los factores que han contribuido en el impulso que mostró el mercado de embarcaciones de ocasión en España.

En primer lugar, tenemos que el coste de compra de barcos de segunda mano es bastante menor a la alternativa de barcos nuevos, lo cual resulta en un incentivo clave para muchos compradores.

Además de lo anterior, la disponibilidad inmediata de las unidades en venta y la mayor oferta del mercado también han jugado un papel determinante. Todo esto apunta a que son cada vez más las personas que prefieren ir a por embarcaciones de segunda mano, ya que les permite acceder a modelos de alta calidad a precios asequibles.

La asesoría profesional en la compra de embarcaciones de segunda mano

Aún y cuando todo parece indicar que el mercado de botes de segunda mano está en un momento interesante para invertir, es importante contar con el asesoramiento adecuado para garantizar una transacción de compra y venta segura y eficiente. No son pocas las personas que consideran comprar un barco de segunda mano, pero que no toman en cuenta que se debe tener orientación sobre los pasos a seguir y los aspectos a tener en cuenta.

El acceso a plataformas especializadas, como las que ofrecen el servicio de venta de yates de ocasión, facilita la búsqueda y la comparación entre las diferentes opciones que existen en el mercado.

Estas empresas cuentan con expertos preparados para guiar a cualquier cliente que se encuentre en proceso de búsqueda de su primer bote de segunda mano, desde la evaluación técnica de la embarcación hacia la tramitación de la documentación necesaria. Además, contar con el apoyo de una plataforma de venta de yates proporciona las garantías y servicios posventa que dan la tranquilidad de estar haciendo una inversión responsable y segura.

Claves finales del panorama de la venta de yates de segunda mano en España

Las cifras muestran que el mercado de embarcaciones de ocasión en España se encuentra en un momento particularmente favorable. La creciente demanda impulsada por el turismo náutico y la búsqueda de alternativas económicas ha generado un entorno propicio para la compra y venta de este tipo de embarcaciones.

Asimismo, es destacable la diversificación de la oferta gracias a que existe una mayor disponibilidad de modelos y marcas, lo que ha permitido que los compradores cuenten con un abanico de opciones más amplio para satisfacer sus necesidades y preferencias. Todo apunta a que cada vez son más las personas que han decidido vender sus barcos de segunda mano, lo que ha ampliado el inventario disponible en el mercado marítimo.

También, la tecnología y la digitalización han jugado un papel crucial en este crecimiento: la disponibilidad de plataformas de asesoramiento de expertos ha sido un eje para facilitar el proceso de compra y venta de embarcaciones de segunda mano. El resultado es una experiencia favorable para los compradores potenciales.

Todo esto ha generado un entorno en que la confianza y la seguridad se hacen notables en un mercado que tradicionalmente se ha percibido como más complejo.

En resumen, el panorama del mercado de las embarcaciones de ocasión en España ha atraído a un creciente número de entusiastas, que ven en la compra de barcos de segunda mano una alternativa atractiva y accesible.

Sin embargo, sigue siendo necesario tener el apoyo de un experto en el área para garantizar que la transacción ocurra sin complicaciones. Las plataformas de venta de yates de ocasión son más que una herramienta de búsqueda, también representan un compendio de garantías necesarias para disfrutar de la nueva embarcación con total tranquilidad, pero no sustituyen del todo a la asesoría. En este contexto, el mercado de yates de ocasión es cada vez más atractivo y viable para todos aquellos que desean aventurarse en el mundo de la náutica recreativa.