Invertir en renovables para vivir mejor: Crowmie impulsa el patrimonio personal y la competitividad empresarial en España

La Green Fintech permite a los miembros de su club de inversión generar rentabilidad con impacto y ayuda a las empresas a ahorrar hasta un 50% en su factura energética sin endeudarse ¿Y si invertir no solo mejorara el patrimonio de pequeños inversores particulares, sino también la economía real? En un contexto de incertidumbre financiera y búsqueda de estabilidad, la Green Fintech española Crowmie, club de inversión que facilita el acceso a proyectos exclusivos en energías renovables, ofrece una alternativa que permite a cualquier persona vivir mejor a través de esta inversión. ¿Cómo? Combinando rentabilidad sólida con impacto positivo, y reforzando al mismo tiempo el tejido industrial nacional.

Con un modelo basado en la financiación colectiva de proyectos solares industriales, Crowmie permite a sus miembros invertir desde solo 5.000 euros y obtener una rentabilidad media del 9,5% anual gracias a instalaciones fotovoltaicas reales respaldadas por contratos estables a largo plazo (PPA). Pero el beneficio no se queda ahí.

Empresas más fuertes, país más competitivo

Cada euro invertido a través de Crowmie ayuda a una empresa española a reducir su factura eléctrica entre un 30% y un 50%, sin necesidad de endeudarse ni hacer grandes desembolsos iniciales. Esto les permite liberar capital para lo que realmente importa: contratar personal, innovar, crecer.

"Estamos facilitando que las empresas puedan centrarse en su desarrollo sin asumir el coste inicial de las placas solares. Es un modelo que no solo beneficia al inversor, sino que dinamiza la economía local", explica Fernando Dávila, CEO de Crowmie.

Desde su lanzamiento, la fintech ha canalizado más de 7 millones de euros en proyectos de autoconsumo industrial y prevé alcanzar los 25 millones en activos gestionados en el segundo semestre de 2025, y cuenta una cartera de casi 600 inversores procedentes de 35 países.

Inversión sencilla, rentable y con propósito

A diferencia de sectores tradicionales de inversión como el inmobiliario o el bursátil, las inversiones en renovables a través de Crowmie destacan por su estabilidad, accesibilidad y bajo riesgo. No requieren gestión activa, son fácilmente diversificables y están alineadas con políticas europeas que favorecen la transición energética.

"La inversión ya no es solo para grandes fortunas ni para expertos financieros. Cualquier persona puede hacer crecer su dinero y contribuir a un futuro mejor. Vivir mejor también significa invertir mejor", añade Dávila.

Una oportunidad para todos

Ya sea un pequeño ahorrador que busca proteger su dinero, un family office que quiere diversificar su cartera o una empresa que necesita reducir sus costes energéticos, Crowmie ofrece una solución que une tecnología, sostenibilidad y rentabilidad en una sola plataforma. Además, la compañía se prepara para lanzar su app móvil, expandirse a nuevos mercados de Europa y Latinoamérica y seguir liderando la transformación del modelo energético.