El Instituto U, centro especializado en Formación Profesional abre sus puertas

Con instalaciones distribuidas en 2.600 m de superficie total y 16 aulas para el desarrollo de las formaciones y conferencias, equipadas para la emisión en streaming de las clases, webinars, talleres, etc. El centro formativo especializado en Formación Profesional, presencial y online, Instituto U ha abierto sus puertas como centro oficial. En él más de 1.400 alumnos podrán disfrutar de su amplia oferta formativa.

El centro que incorpora títulos de grado medio y superior, permite cursar para el curso 2025/2026 tanto en la modalidad presencial como en la online un total de nueve ciclos que cuentan con una elevada demanda laboral como es el caso de Farmacia y Parafarmacia, Gestión Administrativa, Dietética y Nutrición, Educación Infantil, Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web, Integración Social y Mediación Comunicativa.

Concretamente y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la empleabilidad registrada de los citados ciclos se distribuye de la siguiente manera:

Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia: 77,5% de empleabilidad.

Grado Medio en Gestión Administrativa: 68,9% de empleabilidad.

Grado Superior en Dietética: (datos no publicados por el INE, pero con alta demanda en el sector salud).

Grado Superior en Educación Infantil: 77% de empleabilidad.

Grado Superior en Administración y Finanzas: 78,9% de empleabilidad.

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM): 79,5% de empleabilidad.

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW): 84,1% de empleabilidad.

Grado Superior en Integración Social: 83,5% de empleabilidad.

Grado Superior en Mediación Comunicativa: (sin dato oficial del INE, aunque creciente demanda en el ámbito social y educativo). Metodología personalizada

La base del proyecto formativo de Instituto U está basado en la formación personalizada y en este sentido el citado centro educativo contempla un enfoque estratégico en el que cada alumno es el principal actor de su propio proceso de aprendizaje. El objetivo principal del Instituto U es que sus alumnos puedan, además de adquirir los mejores conocimientos, titularse y emplearse de manera inmediata.

Instalaciones

Con unas amplias instalaciones distribuidas en 2.600 m de superficie total, sus cuatro plantas albergan espacios vanguardistas que incluyen 16 aulas para el desarrollo de las formaciones y conferencias, todas ellas equipadas para la emisión en streaming de las clases, webinars, talleres, etc. Además, también cuenta con dos bibliotecas y espacios para el ocio y el descanso de los alumnos.

Las aulas disponen de zoom profesional, para que los alumnos conectados a través del campus virtual puedan visualizar todas las clases presenciales, una de las ventajas competitivas de Instituto U, ofrece clase en streaming para los alumnos de metodología online para que su formación sea totalmente inmersiva.

El Instituto U está situado en Madrid, en un entorno privilegiado ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, situado al norte de la capital, donde se encuentran residencias universitarias. Una ubicación perfecta por sus excelentes comunicaciones y por los servicios que ofrece a los alumnos.