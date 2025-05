STIHL España cierra 2024 con un crecimiento del 13% y consolida su estrategia de futuro apostando por la tecnología de batería

STIHL España cierra 2024 con una facturación histórica, superando los 128,4 millones de euros, y consolida su crecimiento en el mercado nacional. La compañía mantiene un alto nivel de inversión en innovación y tecnología, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible STIHL España ha cerrado 2024 con una facturación superior a los 128,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 13% respecto al año anterior. La filial española continúa reforzando su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con un fuerte crecimiento en la categoría de máquinas de batería.

"En STIHL España hemos vivido un año especialmente positivo, marcado por un crecimiento sólido en nuestra gama de máquinas de batería", ha señalado Bernd Hullerum, CEO de STIHL España y Portugal. "Este avance refleja no solo la confianza de nuestros clientes, sino también el esfuerzo del equipo por ofrecer soluciones cada vez más sostenibles, eficientes y adaptadas al mercado nacional. Un éxito conseguido también gracias a nuestra red de distribución, una red de distribuidores con un alto nivel de especialización que ofrece a los clientes un excelente servicio".

Las ventas de máquinas de batería de STIHL en España continúan ganando protagonismo. En 2024, este tipo de productos representó el 24% de las unidades vendidas, frente al 22% del año anterior, lo que supone un incremento del 9% en su participación. Esta evolución refleja, no solo la creciente demanda del mercado, sino también las ventajas que ofrece esta tecnología; como son el menor mantenimiento, cero emisiones directas, funcionamiento silencioso y mayor comodidad de uso, especialmente en entornos urbanos o residenciales. "Consolidar el segmento de batería en España es uno de nuestros pilares estratégicos para los próximos años", ha explicado Bernd Hullerum, "la batería, además de ser una opción sostenible, es una inversión rentable para los clientes a medio plazo, su coste se amortiza en tres años, con un ahorro de hasta el 30 % respecto a la gasolina. STIHL quiere liderar esta transformación y acompañar al cliente con soluciones que generan un valor añadido".

Otro objetivo fundamental para la filial española es mejorar la experiencia de cliente, con varias iniciativas puestas en marcha a lo largo del 2024. Un ejemplo de este compromiso es el servicio "Prueba y compra", que permite probar durante 48 horas, gratis y sin compromiso de compra, máquinas de batería en más de 200 tiendas especialistas. Los resultados demuestran que más del 60% de los usuarios que utilizan este servicio, terminan comprando la máquina probada. Por otra parte, el servicio "Recicla con STIHL", en colaboración con Ecopilas, ha convertido ya 390 puntos de venta en centros de recogida de pilas y baterías usadas, superando las 1,5 toneladas de residuos y confirmando así el compromiso de STIHL con la sostenibilidad.

Tecnología pensada para el usuario y el medioambiente

En 2024, el Grupo STIHL ha lanzado nuevos productos que combinan potencia, sostenibilidad y prestaciones atractivas para todo tipo de usuarios. En el caso del mercado español, para profesionales, destacan el soplador de mochila de batería BRA 600, el cortasetos de batería HSA 140 y la minisierra GTA 40, diseñados para ofrecer alto rendimiento con bajo nivel de ruido y vibración. En el segmento particular, tienen especial relevancia la motosierra MSA 80 y la desbrozadora de batería FSA 110 R, máquinas potentes, ligeras y eficientes para el cuidado del jardín.