"Cada vez hay más evidencia de que la enfermedad periodontal, una inflamación crónica de las encías, puede estar relacionada con un mayor riesgo de sufrir infartos o accidentes cardiovasculares", doctor Carlos Mederos

Según el doctor Carlos Mederos, Odontólogo especialista en Cirugía, Implantes y Estética Dental del Centro Médico Quirónsalud Plaza Euskadi, mantener una buena salud bucodental no solo previene caries o enfermedades de las encías, sino que también puede reducir el riesgo de patologías cardiovasculares, diabetes mal controlada o incluso complicaciones respiratorias Una boca sana es mucho más que una sonrisa bonita. "Cada vez hay más evidencia de que la enfermedad periodontal, una inflamación crónica de las encías, puede estar relacionada con un mayor riesgo de sufrir infartos o accidentes cardiovasculares", señala el doctor Mederos. En el caso de pacientes con diabetes, además, se ha comprobado que existe una relación bidireccional, "las personas con diabetes son más propensas a sufrir problemas periodontales, y quienes padecen esta enfermedad en las encías pueden tener un peor control glucémico".

"¿Estamos cepillándonos bien los dientes?"

A pesar de que la mayoría de la población realiza una higiene diaria, los errores siguen siendo comunes. "Muchas veces el problema está en la técnica: frotar en horizontal, aplicar demasiada fuerza o no dedicar el tiempo suficiente", explica Mederos. Recomienda usar cepillos eléctricos, que suelen incluir temporizador para garantizar los dos minutos mínimos de cepillado y facilitan una limpieza más eficaz.

Además, insiste en que el hilo dental o los cepillos interdentales deben formar parte de la rutina diaria, ya que "el cepillado por sí solo no alcanza todos los espacios entre los dientes".

Prevenir desde la infancia

Uno de los errores frecuentes, según el especialista, es retrasar la primera visita al dentista en la infancia. "Lo ideal es llevar a los niños alrededor de los seis meses, tras la erupción del primer diente", indica. Más allá de lo clínico, esta visita temprana ayuda a establecer una relación positiva con el dentista y a detectar precozmente posibles alteraciones en el desarrollo bucodental.

Estética y salud, un binomio creciente

"La gente vive más y mejor, y está más preocupada por su salud bucodental", afirma el doctor. Este cambio de mentalidad ha incrementado la demanda de tratamientos que combinan funcionalidad y estética. "Ya no se trata solo de recuperar piezas o resolver problemas, sino también de que el resultado sea armónico y natural".

Más allá del cepillo: hábitos que marcan la diferencia

Entre los factores que más influyen en la salud de la boca, además de una higiene adecuada, destacan la dieta (evitar un consumo excesivo de azúcares y ácidos), el consumo de agua y la eliminación de hábitos como el tabaco, que "afecta no solo a nivel sistémico, sino también a la cavidad oral, dificultando la cicatrización y enmascarando signos de enfermedad en fumadores".

El bruxismo, o rechinar los dientes, también es un hábito cada vez más habitual que puede desgastar prematuramente las piezas dentales.

Señales de alerta que no se deben ignorar

Por último, el doctor Mederos advierte sobre señales silenciosas que pueden indicar un problema serio, aunque no haya dolor: sangrado de encías, mal aliento persistente, movilidad dental, dificultad para tragar o hablar, y heridas en la boca que no cicatrizan en 15 días. "En personas fumadoras, además, estas señales pueden no ser evidentes debido al efecto vasoconstrictor del tabaco, lo que retrasa el diagnóstico", concluye.

En definitiva, una buena salud bucodental es clave para el bienestar general. Y, como recuerda el doctor Mederos, "tener encías sanas y libres de inflamación crónica nos hace estar más sanos en todos los sentidos".