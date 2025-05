Cine y gastronomía se unieron el 28 de mayo en Madrid en un memorable evento cultural

Madrid vivió una noche única donde el cine y los sabores de Navarra se dieron la mano. El 28 de mayo, los Cines Embajadores acogieron el estreno de 'Buda salta el muro', de Pedro Peira, cuyos protagonistas son los chefs David Yárnoz y Kai Ho. Patrocinado por Reyno Gourmet, el evento maridó la proyección de la cinta con un exquisito menú de productos navarros. Una experiencia multisensorial que puede ser una solución para que la gente siga asistiendo a las cada vez más vacías salas de cine El cine y la gastronomía se fundieron el 28 de mayo en Madrid en una experiencia única con sello navarro. Gracias al patrocinio de Reyno Gourmet, los Cines Embajadores Río acogieron el estreno en la capital del documental de Pedro Peira Buddha jumps over the Wall (Buda salta el muro), que narra el viaje del chef navarro David Yárnoz a Taipéi, donde abrió una réplica de su restaurante El Molino de Urdániz, distinguido con cuatro Estrellas Michelin y una Estrella Verde. La proyección se vivió con aforo completo y un menú de pinchos elaborado con productos navarros que conquistó al público desde el primer minuto.

Durante la proyección, los más de 100 asistentes pudieron disfrutar de una cuidada selección de sabores navarros de Reyno Gourmet: Espárrago de Navarra con notas cítricas, daditos de Queso Roncal DOP, alcachofa de Tudela combinada con pétalos de pimiento del Piquillo de Lodosa y pepinillo crocante, embutidos de Euskal Txerri y un toque dulce con el Suspiro de IG Pacharán Navarro. Todo ello maridado con Vino Tinto D.O. Navarra, en una experiencia que combinó cine, territorio y producto.

Entre los presentes destacaron el director del documental, Pedro Peira; el responsable de Reyno Gourmet, Joseba Beitia y el presidente de la Academia Navarra de Gastronomía, Martín Sarobe.

El documental sigue a David Yárnoz, cocinero navarro, que además de comandar un restaurante de primer nivel en Navarra, dirige una réplica de este local en Taipei, Taiwán. Al no haber podido visitar su restaurante asiático durante 3 años debido a la pandemia, debe emprender un viaje de vital importancia. Cuando llega a Taiwán, además de comprobar que se siguen haciendo bien las cosas en el restaurante, descubrirá contrastes y similitudes con la cocina local; y forjará una gran amistad con otro cocinero de primer nivel, Kai Ho, al que propondrá una visita a Navarra.

Tras su lanzamiento en el Festival de Málaga, la trayectoria de festivales ha llevado a Buda salta el muro a destinos tan dispares como Rumanía, Festival Internacional de Transilvania, Seattle Latino Film Festival, donde consiguió una mención especial del jurado, Festival Internacional de Haifa, Kingussie Food on Film en Reino Unido, Fork2Film en Napa Valley, Food on Film Festival en Estonia y Coronado Island en California. Podrá además verse en Gastrometraje Zaragoza el próximo 5 de junio, así como en el Genuss Film Festival en Suiza, en septiembre.

La película también es un homenaje al producto navarro y a quienes lo dignifican desde la cocina. Participan chefs como Koldo Rodero, Leandro Gil y Pilar Idoate, que junto a Yárnoz reivindican el valor de la raíz, la creatividad y el origen.

Festimania Pictures

Se funda en 2011 en Madrid como una compañía creadora y distribuidora de contenido innovador.

Es una productora internacional especializada en la producción de programas con un interés a nivel global. Desarrollan, producen y distribuyen proyectos en distintos medios y su éxito está basado en su experiencia y relaciones con clientes internacionales.

Han producido películas reconocidas internacionalmente como Soul (Berlinale, 2017), Vía libre (Festival de San Sebastián, 2020) y LA Queenciañera (Outfest, 2024) además de cortometrajes premiados entre los que se encuentran (Latin) American Dream, Españomics o Trabajadores, entre otros.

Reyno Gourmet

Reyno Gourmet es una marca de garantía creada en el año 2007 por Gobierno de Navarra, y gestionada por la empresa pública INTIA S.A. que identifica y ampara aquellos productos agroalimentarios con certificación de calidad y otros que, por sus características específicas son susceptibles de diferenciación en la Comunidad Foral. Así, la marca se constituye como una herramienta fundamental para promover y proyectar una imagen común que favorece la implantación e identificación de estos productos en el mercado.

Pedro Peira (Madrid, 1975) - Director

Doctor en Historia del Cine por la Universidad Complutense de Madrid, becario Fulbright y becario del programa Logan Non-Fiction del Carey Institute of Global Good. Previamente, ocupó los puestos de director de ventas en BocaBoca Producciones y de vocal del Comité de Ayudas a la Promoción del ICAA. También ha impartido docencia en instituciones como la Escuela Universitaria de Artes TAI y en la Universidad Camilo José Cela, además de colaborar con la revista Cineinforme.

Es director y productor de los largometrajes LA Queenciañera (2021) estrenada en Outfest y Seminci y Música Maestros (2014) y de los cortometrajes (Latin) American Dream, Veterana, Trabajadores, Center Cut y Españomics.

También es productor de Vía libre (2020), estrenada en el Festival de San Sebastián, y Soul (2017), estrenada en el Festival de Berlín, y Productor de Archivo de las series La Liga: más allá del gol (Netflix) y The Real Galácticos (ESPN).

David Yárnoz

David es un cocinero con identidad propia, inquieto y que le obsesiona la búsqueda de la cocina bien hecha. Por ello su cocina ha evolucionado con sentido, es reflexiva, alejada de las modas y convencionalismos, pero siempre buscando el equilibrio y sus propias emociones. Dicen de él que es capaz de realizar armonías imposibles y deslumbrantes, que destaca por su sensibilidad y lucidez creativa.

De la mano de su mentor, Luis Irizar, descubrió su pasión por la cocina y en 2004 se hizo cargo de la cocina del restaurante familiar.

En 2007 David Yárnoz consiguió la primera estrella Michelin para El Molino de Urdániz y en noviembre de 2018 obtiene la segunda.

En noviembre de 2019 inaugura el restaurante Molino de Urdániz en Taiwán, en agosto de 2020, se alza con su primera estrella Michelin y en 2023 con la segunda.

En la Guía Michelin de 2024, Molino de Urdániz Navarra es distinguido con el galardón que reconoce su labor a favor de la sostenibilidad, la Estrella Verde.

Kai Ho

Nació́ y creció́ en Taichung, siendo uno de los más destacados de la Escuela de Hostelería de la Universidad de Mingdao. Siempre ha tratado de transmitir al comensal la verdadera y tradicional cocina de Taiwán, con un pequeño toque francés. Con experiencia internacional en Singapur y Estados Unidos, promueve la cocina local- global desde su restaurante Taïrroir, donde deconstruye la cocina taiwanesa típica usando ingredientes locales de temporada.

Kai abrió Taïrroir en 2016 y obtuvo su primera estrella en 2018, la segunda en 2019 y la tercera en 2023.

Kai siempre ha cocinado de manera responsable y se ha mantenido fiel a la pureza de los ingredientes. Influido por su gran conocimiento de la cocina local, su filosofía es que todo producto posee una belleza orgánica que debe ser el centro de atención.

Vídeos

Trailer 'Buddha jumps over the wall' (Pedro Peira, 2024)