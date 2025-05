La clonación animal, una práctica aprobada por la Unión Europea y el Vaticano

Ovoclone, el laboratorio español pionero en Europa especializado en clonación de mascotas, opera bajo las normativas vigentes y con respaldo ético Desde que en el 1996 clonaran con éxito a la famosa oveja Dolly, la réplica animal ha ido avanzando y superando barreras éticas hasta convertirse en una práctica aprobada moralmente por la ciudadanía. Posicionada como una herramienta clave para la conservación genética, esta biotecnología es totalmente legal en el marco normativo de la Unión Europea.

La Unión Europea, desde entonces, ha ido confeccionando y actualizando normativas y legislaciones sobre la clonación animal en su territorio. Hoy, permite el uso de la clonación de animales de compañía, clonación para investigaciones científicas y la clonación o preservación de especies en peligro de extinción, además de utilizar estas prácticas para medicina regenerativa.

La única premisa es cumplir con las normas generales de bienestar animal y marco ético. Por tanto, no se prohíbe clonar animales con objetivos no alimentarios. Amparada bajo estas normativas y bajo estrictos criterios éticos, opera Ovoclone, laboratorio de clonación animal pionero en Europa y con sede en Marbella, España.

Esta práctica biotecnológica también cuenta con el visto bueno de instituciones como el Vaticano, siempre que se respete el bienestar animal. Ya en agosto de 2003, el Consejo Pontificio declaraba lo siguiente acerca de la clonación animal:

"No hay objeciones éticas especiales a la clonación de individuos y materiales biológicos no humanos si se realiza de modo responsable. No cabe duda de que la utilización de la clonación en zoología puede producir grandes beneficios. Las mejoras en la reproducción de animales de cría, la reducción de los costes de producción de ciertas carnes, la eventual aplicación de la clonación para salvar especies en vías de extinción y los progresos en las condiciones de experimentación e investigación en farmacología, por ejemplo, hacen aconsejable proseguir la investigación de aplicaciones de las técnicas de clonación en especies animales".

Ovoclone lidera esta innovación desde Marbella, España

La clonación animal y reproducción equina tienen sede en España, concretamente en Marbella. Desde su particular laboratorio, con equipamientos de último nivel y con un continuo desarrollo en I+D+i, Ovoclone lidera el sector de la clonación en Europa.

Galardonados con el Premio European Awards 2022 y 2024 por su innovación en la preservación de líneas celulares y clonación animal, Ovoclone cuenta con una amplia cartera de clientes que deciden clonar a su mascota, una práctica cada vez más habitual y extendida en la ciudadanía.

"Nuestra misión es utilizar la ciencia para proteger lo que amamos, siempre dentro del marco legal y ético que nos define como sociedad. Tenemos un especial compromiso con el bienestar animal y con la preservación de especies en peligro de extinción", afirma Enrique Criado Scholz, CEO de Ovoclone.

