Nace el Instituto U centro especializado en FP oficial, presencial y online perteneciente a uno de los mayores grupos educativos de España

El Instituto U de Formación Profesional Oficial es el nuevo centro educativo de formación presencial y online con títulos de Grado Medio y Superior con una inserción laboral destacada según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) El centro educativo Instituto U abre sus puertas con una amplia oferta formativa en Formación Profesional oficial, presencial y on line, entre la que se encuentra los grados de familias profesionales distintas con una elevada empleabilidad. Es el caso de los Grados Medios en Farmacia y Parafarmacia y Gestión Administrativa, los superiores en Dietética y Nutrición, Educación Infantil, Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web, Integración Social y Mediación Comunicativa.

La FP Oficial del Instituto U incorpora nuevos títulos de Grado Medio y Superior con una inserción laboral destacada, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE):

Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia : 77,5% de empleabilidad.

: 77,5% de empleabilidad. Grado Medio en Gestión Administrativa : 68,9% de empleabilidad.

: 68,9% de empleabilidad. Grado Superior en Dietética : (datos no publicados por el INE, pero con alta demanda en el sector salud).

: (datos no publicados por el INE, pero con alta demanda en el sector salud). Grado Superior en Educación Infantil : 77% de empleabilidad.

: 77% de empleabilidad. Grado Superior en Administración y Finanzas : 78,9% de empleabilidad.

: 78,9% de empleabilidad. Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) : 79,5% de empleabilidad.

: 79,5% de empleabilidad. Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) : 84,1% de empleabilidad.

: 84,1% de empleabilidad. Grado Superior en Integración Social : 83,5% de empleabilidad.

: 83,5% de empleabilidad. Grado Superior en Mediación Comunicativa: (sin dato oficial del INE, aunque creciente demanda en el ámbito social y educativo). El grupo educativo al que pertenece el Instituto U destaca por los vínculos que mantiene con el tejido empresarial nacional, lo que constituye una de sus principales ventajas diferenciales. En este sentido, son más de 3000 las empresas que colaboran con dicho grupo desde el año 2001, lo que les permite ofrecer una amplia oferta de prácticas laborales.

En este sentido, la adaptación a la nueva normativa relativa a la Formación Profesional Oficial obliga a realizar prácticas laborales desde el primer curso de los grados medios y superiores, lo que es una ventaja para los alumnos de Instituto U debida a los 25 años de experiencia que lleva el Grupo Educativo gestionando prácticas laborales para alumnos de cursos adaptados a los certificados de profesionalidad (vías no formales de formación) y otras preparaciones. Además, el Instituto U cuenta con una bolsa de empleo para el alumnado que se titule en sus diferentes Grados fruto de esta dilatada experiencia de su Grupo Educativo y de las muy buenas relaciones empresariales que tiene u ostenta.

Según datos del SEPE, la Formación Profesional representa ya más del 40% de los contratos firmados por titulados no universitarios, consolidándose como una vía eficaz y práctica de acceso al empleo. Esta realidad refuerza la apuesta del Instituto U por una FP conectada con el entorno productivo y adaptada a las necesidades del mercado.