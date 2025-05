Catchalot presenta "Summer in the City", su nueva campaña de verano con Malena Costa como protagonista

Catchalot lanza su nueva campaña de verano bajo el título "Summer in the City", una propuesta vibrante y urbana que tiene como imagen principal a la modelo Malena Costa, quien encarna a la perfección el espíritu de esta colección: una mujer real, activa y con un estilo polivalente necesario para adaptarse al ritmo de la gran ciudad Malena Costa, esposa del exfutbolista y actual comentarista deportivo Mario Suárez, es una auténtica mujer todoterreno. A sus 35 años, compagina su carrera como modelo con la maternidad y lidera junto a su hermana un proyecto orientado a la nutrición y la vida sana. La mallorquina, que comenzó su trayectoria en el mundo de la moda desde muy joven, define su estilo como casual y relajado pero con un toque refinado, una combinación que encaja a la perfección con el aire fresco, elegante y natural que la zapatería andaluza ofrece.

"Summer in the City" es más que una colección de calzado: es una declaración de intenciones. Inspirada en el dinamismo de la vida urbana durante el verano, la firma apuesta por zapatos flexibles, cómodos y a la moda, pensados para quienes no renuncian al estilo mientras disfrutan de los planes que ofrece la ciudad. Desde sandalias de mujer funcionales o clásicas alpargatas hasta modelos más sofisticados para una cena al aire libre, la colección se adapta a las diferentes facetas del día a día sin perder de vista la estética actual.

De esta forma, Catchalot y Malena Costa consolidan su unión con una propuesta que, más allá de seguir las tendencias del sector, celebra los valores que sustentan el modelo de negocio de la firma: la versatilidad, el confort y el compromiso con una moda accesible, responsable y conectada con las necesidades reales del consumidor. Una forma inteligente de evolucionar hacia nuevos públicos sin perder la esencia que define a la marca.

Con más de 35 años de trayectoria y 20 tiendas físicas repartidas por toda España, Catchalot sigue apostando por un crecimiento sostenible y diferenciado, ampliando su alcance a través de una fuerte presencia en el entorno digital. Por ello, la campaña "Summer in the City" se lanza en los canales propios de la marca —como su página web, redes sociales, base de datos de clientes o pantallas en tiendas físicas— y se refuerza con presencia en medios digitales, prensa online, YouTube y acciones de publicidad programática.

La colección ya está disponible tanto en puntos de venta físicos como en su web oficial catchalot.es, invitando a descubrir un verano donde moda, comodidad y estilo urbano se fusionan con naturalidad. Cada modelo ha sido pensado para acompañar a la mujer actual en sus planes de día y de noche, desde una jornada de trabajo hasta una escapada improvisada, demostrando que el calzado también puede ser sinónimo de libertad, actitud y autenticidad.

Vídeos

Summer in the City x Malena Costa | Campaña de zapatos Catchalot