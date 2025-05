Galán Asociados reconocida entre las mejores firmas del sector legal de España por el directorio internacional Best Lawyer

La firma Galán Asociados ha sido incluida en el inaugural ranking Best Law Firms Spain 2026, otorgado por el prestigioso directorio internacional Best Lawyer. Un reconocimiento que consolida su posicionamiento como uno de los despachos líderes en el ámbito legal y empresarial en España El estudio que va ligado a un ranking, va más allá del tradicional listado de Best Lawyers centrado en profesionales concretos. Best Law Firms reconoce a las firmas más destacadas del país por su excelencia profesional, calidad del servicio, ética y reputación en el sector. El reconocimiento a Galán Asociados es resultado del trabajo constante de su equipo multidisciplinar y de la confianza depositada por sus clientes a lo largo de más de cuatro décadas de recorrido.

"Este nombramiento es un reflejo del esfuerzo, compromiso y calidad del equipo humano que forma Galán Asociados. Estamos muy orgullosos de formar parte de este ranking que premia la profesionalidad, experiencia y cercanía con nuestros clientes. Esto supone un impulso para seguir ofreciendo soluciones integrales con el máximo rigor profesional a todos nuestros clientes", ha señalado José Antonio Galán, socio director de la firma.

Sobre Galán Asociados

Con más de 40 años de trayectoria y un equipo humano de más de 100 profesionales, Galán Asociados se ha consolidado como una firma multidisciplinar al servicio de las empresas, prestándoles cobertura total con un enfoque cercano e innovador en el panorama nacional.

Con sede principal en Alicante y presencia en ciudades como Madrid, Albacete, Murcia y Tenerife, ofrece servicios especializados en áreas como Derecho Mercantil, Laboral, Tributario Avanzado, M&A, Consultoría Estratégica y de Negocio y Empresa Familiar entre otros.

Este reconocimiento a la firma que dirige José Antonio Galán junto con sus socios, Manuel Murcia Cayuelas y Jesús Navarro Buendía, se suma a otros logros recientes de la compañía y a las anteriores nominaciones como Lawyer of the year a varios miembros de su equipo en pasadas ediciones de Best Lawyers.