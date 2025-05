STIGA presenta interesantes mejoras para sus robots cortacésped autónomos

La gama de robots cortacésped autónomos STIGA eleva el cuidado del césped con nuevas funciones de vanguardia, como la interfaz de la aplicación, mejorada para una experiencia de usuario sin esfuerzo y facilitando la instalación para una mejor gestión del jardín Con la vocación de crear el robot del futuro, STIGA, el fabricante líder mundial de equipos de jardinería, continúa mejorando las capacidades de su gama de robots cortacésped autónomos sin cable perimetral, estableciendo nuevos estándares en la industria. En 2025, STIGA presenta las actualizaciones de vanguardia diseñadas para elevar y simplificar la experiencia del usuario. Comprometido con la innovación, el grupo empresarial ha ampliado recientemente su gama y ahora presenta actualizaciones significativas tanto en su hardware como en su software, incluida una nueva interfaz para la aplicación STIGA.GO. Estas mejoras garantizan un mantenimiento del jardín automatizado, eficiente, sin esfuerzo y más personalizado que nunca, todo ello gestionado desde un smartphone.

Los robots cortacésped autónomos son grandes aliados para las tareas de corte y cuidado del césped, ya que permiten que los usuarios puedan disfrutar de un espacio exterior en el que conectar con la naturaleza con resultados precisos y de calidad. Sin embargo, al estar en el exterior de la vivienda, es posible que la instalación sea compleja. Las actualizaciones del robot cortacésped autónomo STIGA resuelven estos inconvenientes facilitando la tarea.

¿Qué es el robot cortacésped autónomo STIGA?

El robot cortacésped autónomo STIGA es una revolución para el cuidado del jardín, ya que ofrece a los propietarios un corte totalmente automatizado y energéticamente eficiente. Alimentado por la batería ePower de STIGA, ofrece fiabilidad, un funcionamiento silencioso y un rendimiento duradero. Equipado con navegación RTK basada en el GPS y el Active Guidance System (Sistema de Guiado Activo - AGS), el robot identifica la trayectoria idónea para una sesión de corte eficiente, en función de la intensidad de la señal. Con modelos para jardines de entre 300 m² y 12.000 m², estos robots cortacésped autónomos ofrecen un rendimiento de corte superior, necesitando solo unos pocos ciclos al día para conseguir un césped impecable y sano sin derrochar energía. Los estándares de calidad de los robots STIGA están respaldados por el desarrollo de la tecnología propia, que se ha traducido en 45 patentes registradas hasta la fecha, relacionadas con la navegación, la conectividad, el diseño y las soluciones mecánicas. La experiencia que hay detrás de estas innovaciones garantiza que cada modelo destaque por su fiabilidad y rendimiento. La aplicación STIGA.GO ofrece a los usuarios un control total sobre funciones como la programación, los patrones de corte, los ajustes de altura y las modificaciones de la zona ajardinada, garantizando una experiencia de usuario perfecta. Preciso y fiable, el robot cortacésped autónomo STIGA también ha sido galardonado por su diseño -con el prestigioso premio Red Dot Design Award- y actualmente se exhibe en L'Italia dei Brevetti, una exposición organizada por el Ministerio de Empresas y Made in Italy para celebrar 100 inventos industriales revolucionarios que han tenido un impacto significativo en el mercado mundial de la tecnología agrícola. Con hasta 5 años de garantía y conectividad gratuita, estos cortacéspedes ofrecen la solución definitiva para una jardinería inteligente.

Novedades del robot cortacésped autónomo STIGA

Con el lanzamiento en 2025 del último software para robots y la nueva interfaz de la aplicación STIGA.GO, los usuarios pueden disfrutar de una configuración más rápida y automatizada. Estos avances mejoran la experiencia general, ofreciendo a los propietarios un control sin esfuerzo sobre su parcela de césped directamente desde su smartphone. Las últimas actualizaciones incluyen:

- Nueva interfaz de la aplicación STIGA.GO: Un nuevo y elegante diseño ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar, que permite un control fluido y un fácil acceso a las funciones clave. La última actualización introduce un modo oscuro para mejorar la visibilidad a plena luz del sol. Actualizaciones instantáneas del estado del robot y navegación más fluida con opciones para ajustar la respuesta, silenciar los sonidos y centrarse en el mapa o los ajustes.

- Comprobador de señal: ayuda a los usuarios a encontrar la ubicación óptima para la antena GPS integrada en el robot proporcionando información sobre la calidad de la señal en tiempo real para una conexión ininterrumpida.

- Actualizaciones OTA (Over-The-Air): Esta actualización ofrece a los usuarios una mayor flexibilidad a la hora de gestionar las actualizaciones de software del robot. Ahora los usuarios pueden realizar las actualizaciones de forma remota desde la aplicación sin necesidad de estar físicamente con el robot ni de utilizar el Bluetooth lo que les proporciona un control total sobre cuándo y cómo actualizan su robot.

- Nuevo procedimiento de configuración automática: Un rápido proceso de emparejamiento de un minuto antes del registro del perímetro, con la auto calibración de la estación de referencia iniciada de antemano. Todas las configuraciones y ajustes se gestionan fácilmente a través de la aplicación.

- Esbozo del perímetro de un jardín en remoto: una forma más inteligente y rápida de configurar el primer recorrido del robot. Con esta revolucionaria función, los usuarios pueden diseñar fácilmente el perímetro virtual del robot desde cualquier lugar mediante la web de STIGA. Tanto los instaladores como los usuarios pueden esbozar el diseño a distancia y transferirlo sin problemas al robot, lo que ahorra tiempo y simplifica la configuración. Una vez in situ, basta con ajustar el perímetro si es necesario.

Las actualizaciones del robot 2025 no solo cuentan con una interfaz de usuario mejorada y más sencilla, sino que también introducen:

- Asistencia dentro de la aplicación: Acceso instantáneo con las asistencias y guías dentro de la aplicación, ofreciendo instrucciones paso a paso o sesiones preprogramadas para la resolución de problemas y consejos para el mejor uso.

- Detalles de corte al instante: Las actualizaciones sobre el progreso en tiempo real muestran el porcentaje de césped cortado y el estado de la sesión, manteniendo a los usuarios informados en todo momento.

- Gestión simplificada del jardín: Gestión sin esfuerzo de las zonas de corte con una navegación suave alrededor de los obstáculos, reduciendo el tiempo de configuración y mejorando la eficiencia para una experiencia de jardinería más agradable.

- Notificaciones Push: Notificaciones en tiempo real en el dispositivo móvil sobre el estado del robot, incluyendo la finalización de tareas o problemas, manteniendo al usuario informado en todo momento.

Estas actualizaciones reflejan la dedicación de STIGA a proporcionar un cuidado del césped sin esfuerzo, con soluciones inteligentes, eficientes y fáciles de usar que hacen que el proceso sea más intuitivo, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para los usuarios de todo el mundo.

Acerca del Grupo STIGA

El Grupo STIGA es uno de los principales fabricantes y distribuidores europeos de maquinaria y equipos de jardinería. El Grupo está formado por cinco marcas, que juntas representan más de 90 años de experiencia en el sector: además de la marca premium STIGA, el Grupo incluye las marcas Alpina, Mountfield, Castelgarden y Atco. El Grupo STIGA vende más de un millón de máquinas de jardinería al año y opera en 92 países de todo el mundo; con una plantilla de más de 1.500 personas, STIGA cuenta con tres plantas de producción: una en Castelfranco Veneto (Treviso, Italia), otra en Eslovaquia y otra en China. El Grupo también cuenta con 16 oficinas de ventas en toda Europa. www.stiga.com.