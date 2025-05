La red de librerías independientes se refuerza gracias a Libelista y su modelo de venta de libros

Frente al auge de grandes plataformas digitales y cadenas que aplican agresivas políticas de descuento, numerosas librerías independientes enfrentan serias dificultades para mantener su actividad en un mercado cada vez más concentrado. En este contexto, Libelista se ha consolidado como una alternativa sólida y comprometida con la preservación del ecosistema cultural a través de la venta de libros.

Esta red de librerías impulsa un modelo de comercio que no solo favorece a los pequeños establecimientos, sino que también integra soluciones digitales innovadoras como los ebooks, y refuerza su apuesta por el comercio local. La propuesta de valor de Libelista permite que cada compra beneficie directamente a la librería seleccionada por el usuario, favoreciendo una distribución más equitativa y sostenible.

Con más de un centenar de librerías asociadas en todo el Estado, la plataforma combina tecnología, proximidad y compromiso con la cultura impresa. En esta entrevista, una representante del ecommerce analiza los pilares, desafíos y perspectivas del proyecto.

¿Cómo surgió Libelista y qué necesidad concreta pretendía cubrir en el sector del libro?

Libelista nació como una red de librerías nacional, con el objetivo de mejorar el comercio local y visibilizar a las librerías. Que los lectores pudieran comprar desde una plataforma online y que beneficiara a las librerías en todo momento.

En un contexto dominado por grandes operadores digitales, ¿qué papel juega Libelista como red de librerías independientes?

Nosotras no queremos competir contra ninguna empresa ni operadora digital. Vamos por nuestro camino, trabajando conjuntamente con las librerías para que cada vez sean más visibles y se conciencie más a la población de la importancia de comprar los libros en las librerías.

¿Qué mecanismos ha implementado la plataforma para garantizar que cada venta de libros repercuta directamente en las librerías asociadas?

La plataforma cuenta con una página web moderna y muy funcional para que los lectores a la hora de comprar sus libros puedan beneficiar a las librerías de nuestra red, que actualmente superan las 170 librerías. Y a través de nuestra comunicación interna con las librerías, ellas se enteran siempre de cuando les entra un pedido y de la tramitación de este.

¿De qué forma se está adaptando Libelista al crecimiento de los ebooks sin descuidar el valor del libro físico?

El ebook es muy importante, ya que hay un porcentaje de lectores que prefieren leer de forma digital, por lo que les damos su lugar a estos dos universos para que entre ellos haya competitividad y la gente pueda elegir la forma de leer que más les guste.

¿Qué ventajas ofrece Libelista frente a otros modelos de venta online para quienes desean apoyar el comercio local?

Ofrecemos a las librerías beneficios que otras plataformas no ofrecen, como la posibilidad de obtener libros firmados por los escritores, la oportunidad de formar parte de proyectos de comunicación como revistas y radio, la posibilidad de hacer actividades en colaboracion con editoriales, etc. A los lectores, les ofrecemos la oportunidad de venir a clubs de lectura y actividades, así como también comprar y recoger su libro tanto en la librería como recibirlo en sus casas.

¿Cómo se seleccionan las librerías que forman parte de la red y qué criterios deben cumplir para unirse?

Cualquier librería puede unirse a nuestro proyecto, tanto tenga web o no, sea pequeña o grande. Además, unirse a la plataforma es totalmente gratuita y las librerías obtienen muchos beneficios.

¿Qué objetivos estratégicos se plantea Libelista a medio plazo para consolidar su modelo y seguir fortaleciendo la red de librerías? Queremos hacer cada vez más actividades que involucren a lectores y que sientan la necesidad de leer libros en comunidad y compartir sus impresiones, por lo que el organizar clubs de lectura sería nuestra próxima meta.

Libelista representa una propuesta sólida en defensa del sector librero independiente, combinando innovación tecnológica y compromiso social. Su modelo de venta de libros, orientado a favorecer directamente a las librerías locales, ofrece una vía sostenible para revitalizar el tejido cultural y comercial de proximidad.

En un entorno marcado por la digitalización y la competencia global, iniciativas como esta permiten construir un futuro más equilibrado, donde la lectura y la distribución de contenidos mantengan su diversidad y arraigo territorial. Libelista sigue trabajando para consolidar su posición como referente en el panorama editorial independiente.