Memoria y canto en ‘Olvidadas’, el nuevo proyecto discográfico de Cantaderas, editado por Lindoro

Desde el eco profundo de la memoria, surge un proyecto musical que entrelaza el arte sonoro con el compromiso histórico. En un contexto donde la música se convierte en testimonio y resistencia, la propuesta discográfica ‘Olvidadas’ se presenta como un homenaje a las mujeres españolas que sufrieron el horror del campo de concentración nazi de Ravensbrück. Bajo el sello Lindoro, este libro-disco recupera las voces silenciadas de aquellas que, entre 1942 y 1945, fueron deportadas y recluidas, enfrentando el olvido con el canto y la palabra.

Un diálogo entre la música antigua y los cantos tradicionales ‘Olvidadas. Desde el silencio de Ravensbrück’ no es solo una grabación musical, sino una propuesta conceptual que combina cantos tradicionales y fragmentos de música antigua para construir un relato de resistencia, memoria y dignidad. El conjunto vocal Cantaderas, integrado por Ana Arnaz de Hoyos, Paloma Gutiérrez del Arroyo González, Anne Marie Lablaude-Vellard y June Telletxea García, lidera esta interpretación íntima y profundamente simbólica.

A lo largo de 15 piezas sonoras, el proyecto transita entre melodías populares que evocan la infancia, los paisajes de origen y las raíces culturales de estas mujeres, y pasajes musicales que abren espacio al silencio y a la reflexión. El resultado es un repertorio que rescata la identidad, desafía la desmemoria y rinde tributo a la solidaridad y valentía que definió la vida de aquellas deportadas.

El CD que acompaña el libro está concebido como una experiencia de escucha envolvente, en la que cada canto funciona como hilo conductor de las historias y testimonios rescatados. La música, en este contexto, no solo representa un arte, sino también una forma de resistencia frente a la barbarie.

Memoria viva contra el olvido El trabajo ha sido guiado por los propios testimonios de supervivientes, lo que ha permitido construir una línea narrativa respetuosa y poderosa. Estas mujeres, muchas de ellas militantes políticas o luchadoras antifascistas, conservaron su dignidad en las condiciones más inhumanas. Su capacidad de mantener la amistad, el coraje y el apoyo mutuo en medio del horror, inspira este proyecto profundamente humano y comprometido.

Lindoro, con su larga trayectoria en la difusión de música antigua y clásica, reafirma su vocación editorial con este lanzamiento. El catálogo del sello discográfico se enriquece así con una obra que no solo destaca por su valor musical, sino también por su relevancia histórica y social.

Disponible bajo la referencia LINDORO NL-3078, este libro-disco se convierte en un documento sonoro imprescindible para quienes buscan entender cómo la música puede ser un vehículo de memoria, justicia y reparación. 'Olvidadas' representa una apuesta editorial por dar voz a quienes durante décadas fueron invisibilizadas, reafirmando la potencia del arte como herramienta para reconstruir la historia desde el respeto, la verdad y el compromiso.