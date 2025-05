5 razones por las que ay_obras mejora la eficiencia y el control en la gestión de obras

El sector de la construcción enfrenta retos constantes: múltiples actores involucrados, plazos ajustados y la necesidad de mantener un control total de los costes. En este contexto, la digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en una prioridad.

Ay_obras, el ERP desarrollado por Amplya, responde a estas exigencias ofreciendo una solución integral para empresas de edificación y obra civil. Su diseño está orientado a optimizar procesos, mejorar la visibilidad de los proyectos y aumentar la rentabilidad.

Desde la planificación hasta la entrega final, ay_obras: software de obras y reformas centraliza toda la información del proyecto en un solo lugar. Así, elimina la dependencia de herramientas dispersas y reduce los errores derivados de la gestión manual.

Gracias a su estructura modular y su capacidad de integración segura con otros sistemas, se adapta a las necesidades de empresas grandes y pequeñas. Es una apuesta por el control operativo y por la toma de decisiones basada en datos reales y en tiempo real.

Amplya, con esta solución, consolida su compromiso con una nueva forma de gestionar obras: más ágil, más eficiente y mucho más rentable.

5 funcionalidades que marcan una diferencia real Presupuesto detallado y flexible: Ay_obras: software de obras y reformas, permite importar archivos BC3 o utilizar bases propias. Además, permite generar versiones adaptadas, ocultar capítulos no imprimibles y presentar los presupuestos en hasta siete formatos distintos, con o sin impuestos, descompuestos o con mediciones.

Control de costes en tiempo real: el sistema compara lo previsto con lo ejecutado en todo momento. Esto permite saber si una obra está siendo rentable sin tener que esperar a informes mensuales ni a cálculos manuales.

Certificación a origen integrada: se puede certificar por unidades, importes o porcentajes. Una ventana flotante muestra los totales por proyecto o capítulo, y los avisos automáticos notifican cualquier desviación presupuestaria.

Imputación precisa de mano de obra: desde la app móvil, los operarios registran partes provisionales con geolocalización. Una vez validados, se imputan automáticamente a la obra y se integran en la liquidación de nóminas y el control económico general.

Gestión de compras y materiales: los pedidos se imputan automáticamente como costes provisionales. Los albaranes pueden repartirse entre distintas obras y el sistema permite agrupar materiales por familias de coste, lo que facilita el trabajo a usuarios no especializados.

Estas cinco funciones no solo aumentan la eficiencia, sino que aseguran un control exhaustivo en cada etapa del proyecto.

Una visión global del negocio y trazabilidad total ay_obras: software de obras y reformas destaca por su visor global de proyectos, que permite obtener una panorámica completa de la empresa: ingresos, gastos, clientes, proveedores, vencimientos, maquinaria y mucho más, todo desde una sola plataforma.

Este nivel de control evita la pérdida de información y mejora la toma de decisiones. Cada dato queda trazado, permitiendo analizar el rendimiento económico y operativo de cada obra.

Además, el ERP incluye herramientas adicionales como la comparativa de ofertas entre proveedores o el control de crédito para industriales. Esto permite afinar aún más los márgenes de rentabilidad y mantener un seguimiento riguroso de los recursos financieros.

La conectividad externa segura, su arquitectura modular y la posibilidad de escalar funcionalidades según el crecimiento de la empresa hacen de ay_obras una solución preparada para el futuro.

Con este software, Amplya pone en manos de las empresas constructoras una herramienta potente, intuitiva y 100% enfocada en resultados. Es más que un ERP: es una nueva forma de trabajar en obra.