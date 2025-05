Grupo LEW Brand, dueño de Brasayleña, cierra un primer trimestre con un crecimiento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior

El grupo de hostelería espera culminar el ejercicio con un crecimiento total del 37% respecto al 2024, con una facturación neta superior a los 47 millones de €. 2025 marcará un punto de inflexión en la consolidación de la compañía, con la puesta en marcha de un plan estratégico que contempla 7 millones de € destinados a inversión. Los buenos resultados vienen guiados por los pilares de este nuevo plan estratégico, con la innovación –tecnológica y de producto- y el capital humano en el centro del proyecto Grupo LEW Brand, conocido sobre todo por su enseña Brasayleña y dueño del gastronómico Mena en Pozuelo, y con un total de 38 establecimientos de sus diferentes marcas en toda España, cierra un primer trimestre con un crecimiento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior.

El resultado del comienzo de año es un buen termómetro para un 2025 que supondrá un punto de inflexión en el devenir del grupo hostelero, un año que va a estar marcado, además de por el crecimiento, por la puesta en marcha del nuevo plan estratégico que, para este año, contempla 7 millones de euros destinados a inversión. Inversión que se destinará a abrir 10 nuevos locales de varias marcas del porfolio, remodelar algunos ya existentes y potenciar áreas clave como el talento, formación, innovación, digitalización y optimización de procesos.

Los buenos resultados pasarán por apuntalar los seis pilares estratégicos que la compañía se ha planteado a medio plazo: la expansión inteligente, la innovación en el producto, la eficiencia en los procesos unida a la transformación digital, la excelencia operacional, el foco puesto en el capital humano y desarrollo de talento y la evolución de la marca. De este modo, el grupo de hostelería madrileño espera culminarel ejerciciocon un crecimiento total del 37% respecto a 2024, con una facturación neta superior a los 47 millones de euros.

Los recursos humanos, clave en hostelería

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, LEW Brand anunció, a primeros de año, la incorporación de su nuevo CEO,Eduardo Céspedes, así como de su nueva directora de People & Talent, Sonia Rodríguez Flores, otra figura clave, que tiene ahora dos importantes cometidos. Por un lado, poner el foco en una cultura empresarial sólida para convertir el grupo en un "great place to work". Y por otro, reforzar el área de selección y formación para hacer crecer y consolidar un equipo multidisciplinar que permita cumplir los hitos que se ha marcado el grupo de hostelería para los próximos años.

En este inicio de año también se han reforzado otros departamentos fundamentales para la buena marcha de una empresa hostelera puntera, como el departamento de Formación y Calidad,

"Los resultados de este primer trimestre del año demuestran que los equipos están trabajando en la dirección correcta, trazando el camino para alcanzar un gran crecimiento en los próximos años. Todas las mejoras que implementadas permitirán tomar decisiones ágiles en base a los datos, focalizarnos en la experiencia de cliente y tener una compañía mucho más eficiente", Eduardo Céspedes, CEO Grupo LEW Brand.

La evolución de las marcas del grupo

En los próximos meses verá la luz un bonito proyecto de Brasayleña, la marca principal del grupo, para acercarla aún más a su consumidor. Junto a su partner, la agencia KIDS, está trabajando en evolucionar la marca en base a la escucha activa de sus clientes para implantar mejoras en base a las tendencias actuales.

En el caso de Mena, en Pozuelo, se está trabajando en consolidar la esencia de este restaurante a base de producto y tradición. Aquí la estrella también es la carne y la brasa, completada, en este caso, con bocados actualizados por la mano de un chef con estrella Michelin, Aurelio Morales, que asesora al espacio diseñando la oferta más gastronómica del grupo.

Y en La Burratina, el restaurante italiano de LEW Brand, se está haciendo un profundo trabajo de I+D en cocinapara conseguir las mejores recetas de los clásicos de la cocina italiana que ya se ofrecen en la carta y crear nuevos platos.

Más información sobre Brasayleña y grupo LEW Brand

Brasayleña es la primera y única cadena de rodizio al estilo brasileño de España y de Europa, un concepto diferenciador que no ha podido ser imitado desde sus comienzos en 2008, cuando abrió su primer local en el Centro Comercial Islazul, Madrid. Tras dieciséis años operando en el sector de la restauración organizada con las enseñas Brasayleña churrascarías y La Burratina Trattoria, en 2022 la compañía dio un giro en su estrategia de crecimiento, apostando por la diversificación de marcas y la creación de nuevos conceptos y de formatos para llegar a nuevos públicos y mercados.

Actualmente, el grupo LEW Brand cuenta con un porfolio de 8 marcas de gestión propia, diversificadas en varias categorías del sector de la restauración organizada, con Brasayleña a la cabeza; 4 marcas de cocina internacional con operación exclusiva en delivery -Pollo Criollo, Hijos de Escobar, Gyro Grill, Hundy y Random Kebab-, La Burratina Trattoria y Raw Açaí, enseña de healthy fast food especializada en bowls saludables del superfood tendencia, con la que el grupo ha irrumpido en un segmento que ha llegado con fuerza en el mercado español. El grupo abrió en 2023 MENA, un espectacular espacio gastronómico ubicado en LaFinca Grand Café en Pozuelo de Alarcón, anunciando su colaboración con el laureado chef Aurelio Morales, y con el que la empresa ha entrado en el sector de la alta gastronomía.