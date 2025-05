Por qué pagar menos no significa tener menos; la filosofía de 'muchos pocos' de ZetaPlus

Frente a un sector acostumbrado a inflar precios y hablar en grande, esta tecnológica aragonesa defiende un modelo honesto, escalable y centrado en negocios reales

Cuando los márgenes altos ya no marcan la diferencia Durante años, el sector de los servicios digitales ha seguido una lógica dominante: cobrar más a menos clientes como forma de sostener márgenes elevados. Esta fórmula, repetida en agencias y consultoras, ha dejado fuera a miles de profesionales, autónomos y pequeños comercios que necesitan digitalizarse, pero no están dispuestos —o no pueden— asumir cifras propias de grandes marcas.

ZetaPlus optó por un camino distinto. Su propuesta fue clara: ajustar precios al máximo, sin perder calidad. La fórmula se basa en tres pilares: automatizar todo lo que no aporta valor, diseñar servicios modulares y trabajar con una estructura interna eficiente. A ese modelo lo llaman “la filosofía de muchos pocos” y, según datos de la propia compañía, está generando resultados concretos en toda España.

“No se trata de cobrar mucho a unos pocos, sino de cobrar lo justo a muchos y hacerlo bien”, resumen desde el equipo. Más que una estrategia comercial, esta visión se ha convertido en una forma de democratizar el acceso a tecnología útil, adaptada al contexto económico real del país.

Una estructura pensada para presupuestos ajustados No todos los negocios cuentan con 5.000 euros para desarrollar una web, ni con 1.000 euros mensuales para mantener campañas digitales sin garantías de retorno. Pero eso no implica que esos negocios no necesiten mejorar su presencia digital, automatizar procesos o profesionalizar su comunicación. Solo exige repensar el modelo.

ZetaPlus lo hizo apoyándose en tres claves: una inteligencia artificial propia —Santa Plusia— que automatiza buena parte de los procesos internos, una oferta basada en módulos personalizables que permite pagar solo por lo necesario y una estructura operativa sin capas intermedias, sin oficinas costosas ni intermediarios innecesarios.

Desde la compañía se insiste en que no se trata de una propuesta de bajo coste, sino de “smart cost”: optimización inteligente para ofrecer calidad sin excedentes. Más detalles sobre esta filosofía pueden encontrarse en el sitio oficial de ZetaPlus

Casos reales que desmontan clichés Los resultados de este enfoque no se reflejan en folletos publicitarios, sino en cifras concretas. Ángela, psicóloga en Zaragoza, contrató una web con sistema de reservas por 490 euros. En menos de un mes, su agenda ya estaba completa. Jorge, responsable de una tienda agrícola, implementó una estrategia digital valorada en 180 euros mensuales. El resultado: un aumento del 30 % en visitas presenciales. Lucía, creadora de cosmética natural, lanzó su ecommerce con un sistema de automatización incluido por 1.200 euros. En dos meses, la inversión estaba amortizada.

Estas historias se documentan en el perfil de ZetaPlus en LinkedIn, junto a consejos prácticos sobre optimización de recursos y marketing digital aplicado a entornos pequeños.

Menos fachada, más oficio Este modelo no solo permite trabajar con más clientes. También permite aprender más rápido, entender más sectores y aplicar ese conocimiento cruzado en nuevos proyectos. Lo que en otras empresas se diluye entre procesos y estructuras complejas, aquí se convierte en experiencia aplicada.

“No se promete lo que no se puede cumplir. Se hace lo que realmente necesita el cliente”, afirman fuentes internas. Esto incluye el acompañamiento técnico sin cargos añadidos por soporte o revisiones, y una estructura de precios donde cada euro está justificado.

Porque pagar menos no significa recibir menos. Significa invertir con sentido. Y en un sector donde muchas veces se confunde complejidad con valor, ZetaPlus propone una alternativa: rigor, eficiencia y resultados tangibles.