Sarah Mar debuta con ´El porqué de no hacerlo´; una novela conmovedora sobre el abuso emocional y la resiliencia femenina.

CÍRCULO ROJO.- La abogada y escritora Sarah Mar irrumpe en el panorama literario con una impactante ópera prima: “El porqué de no hacerlo”, una novela de ficción emocionalmente intensa que pone el foco sobre una de las problemáticas sociales más silenciadas de nuestro tiempo: la violencia psicológica en el ámbito de la pareja.

Tras siete años de maduración —entre manuscritos guardados en el cajón y procesos personales de introspección— la autora presenta una obra valiente y profundamente humana. A través del personaje de Ana Tejeda, Sarah Mar narra la historia de una mujer que, tras años de manipulación, control y chantaje emocional por parte de su esposo, inicia un proceso de transformación personal para descubrir su identidad y tomar el control de su vida.

La novela no solo traza un retrato desgarrador del maltrato psicológico y sus consecuencias en la salud emocional y mental de la víctima, sino que también cuestiona el funcionamiento actual de los sistemas de atención a mujeres víctimas de violencia de género. "A día de hoy, muchas instituciones aún no comprenden la dimensión emocional del maltrato, ni las barreras que impiden a muchas mujeres dar el paso", afirma la autora.

Con un estilo narrativo directo y cercano, “El porqué de no hacerlo” es también un homenaje a la fuerza, la resistencia y la capacidad de cambio de tantas mujeres que, como Ana, se enfrentan a relaciones tóxicas y salen adelante. La obra está dirigida tanto a mujeres como al público general, con el objetivo de sensibilizar, prevenir y ofrecer herramientas para el cambio.

Además de su experiencia como abogada, Sarah Mar ha dedicado parte de su formación profesional al estudio de la violencia machista, lo que aporta una visión realista y fundamentada a su ficción. La historia de Ana, inspirada en vivencias reales y casos cercanos, se convierte en un grito de esperanza y empoderamiento.

Con tintes de humor, romance, ironía y una gran carga emocional, esta novela logra el difícil equilibrio entre denuncia social y literatura intimista, convirtiéndose en una lectura imprescindible para quienes buscan historias auténticas, conmovedoras y transformadoras.

SINOPSIS

Ana, madre soltera e independiente, aspira a crear la familia perfecta. Es una mujer empoderada y próspera hasta que conoce a Octavio, un hombre carismático pero controlador, con quien mantiene una turbulenta relación. A partir de entonces, vive una serie de conflictos en su núcleo familiar que la sumergen en una inquietante reflexión existencial.

Si alguna vez te has preguntado: ¿por qué no logras poner límites saludables en tus relaciones?, ¿por qué has continuado con una relación complicada?, ¿por qué no puedes decidir algo para ti sin pensar antes en los demás? o, quizás, ¿cómo has llegado a un punto que consideras sin retorno?, este libro puede darte algunas pistas para descubrirlo a través de una fascinante historia.

El porqué de no hacerlo es una novela que explora en detalle las tácticas del abuso psicológico, la importancia de romper el silencio y la necesidad de buscar ayuda.

La trama, basada en un hecho real, desarrolla paso a paso la transformación personal de la protagonista, quien atraviesa el caos en busca de su identidad, emprendiendo un proceso de autodescubrimiento que la guía a escuchar su propia voz interior.

AUTOR

Sarah Mar es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y máster en Estudios de Intervención Social, Inmigración y Desarrollo en Grupos Vulnerables por las universidades de Almería, Granada y Huelva.

Se formó como consultora familiar sistémica y en biodescodificación, certificada por Origen Centro de Constelación Familiar Sistémica, así como terapeuta en árbol genealógico por el Centro Sadiret. Además, ha cursado otros estudios holísticos relacionados con el bienestar emocional, entre ellos el programa formativo Mapa Interior de la Escuela Humanista.

Actualmente, desarrolla su labor como terapeuta sistémica e imparte cursos sobre cómo sanar las relaciones familiares y la resolución de conflictos.