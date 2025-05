Check Point Software adquiere Veriti para transformar la gestión de exposición a amenazas y reducir la superficie de ciberataque de las empresas

Veriti es la primera en introducir una gestión preventiva de exposición, ofreciendo mitigación automatizada de riesgos de exposición a amenazas y prevención colaborativa en entornos complejos con múltiples proveedores Los ataques impulsados por inteligencia artificial y los entornos de TI hiperconectados han convertido la exposición a amenazas en uno de los desafíos más urgentes de la ciberseguridad para las empresas en la actualidad. En respuesta a ello, Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), pionero y líder global en soluciones de ciberseguridad,ha anunciado el acuerdo definitivo para adquirir Veriti Cybersecurity, la primera plataforma completamente automatizada y multiplataforma de gestión preventiva de exposición a amenazas y mitigación.

"La adquisición de Veriti representa un paso clave hacia una visión de seguridad hybrid mesh", ha afirmado Nadav Zafrir, CEO de Check Point Software. "Refuerza el enfoque abierto de la plataforma Infinity, permitiendo una corrección fluida y multiproveedor en toda la infraestructura de seguridad. Con Veriti, damos un salto hacia una seguridad preventiva basada en la anticipación, algo fundamental en el contexto actual dominado por amenazas impulsadas por IA."

La IA ha llevado la ciberseguridad a un punto de inflexión, permitiendo lanzar ataques a gran escala. A la vez, las organizaciones están más conectadas que nunca, con activos distribuidos entre nubes, centros de datos y dispositivos. Esto amplía enormemente su superficie de ataque, y las estrategias reactivas tradicionales resultan ya insuficientes. Veriti permite identificar, priorizar y subsanar riesgos de forma continua y automática, integrándose con distintas herramientas sin interrumpir la actividad del negocio.

Desde su fundación en 2021, Veriti ha liderado el desarrollo del enfoque conocido como Gestión Preventiva de Exposición (PEM, por sus siglas en inglés), que detecta y corrige riesgos ocultos entre herramientas desconectadas. La plataforma monitoriza constantemente registros, indicadores de amenazas y vulnerabilidades presentes en el entorno, y aplica protecciones en tiempo real. Con más de 70 integraciones, permite a los equipos de seguridad actuar de inmediato para detener ataques.

Entre las capacidades clave que Veriti aportará a la plataforma Infinity de Check Point Software destacan:

Aplicación automática de parches virtuales en entornos multiproveedor: Veriti puede implementar protecciones seguras e instantáneas en docenas de herramientas de terceros, basándose en vulnerabilidades detectadas por plataformas como CrowdStrike, Tenable y Rapid7. Esto reduce el tiempo de parcheo de semanas a minutos.

Ejecución en tiempo real de inteligencia sobre amenazas: Veriti verifica los indicadores de amenazas detectados por cualquier herramienta conectada y aplica las protecciones de forma automatizada y coordinada en firewalls, endpoints, WAFs y nubes.

Integración sin fricciones con más de 70 proveedores de seguridad: gracias a su arquitectura basada en APIs, Veriti se conecta sin agentes ni interrupciones, permitiendo una integración fluida en cualquier entorno existente.

Mayor sinergia con Wiz: Veriti aprovecha los datos de exposición en la nube proporcionados por Wiz, como servidores o aplicaciones sin parchear, para aplicar soluciones seguras mediante gateways de Check Point (y también de otros proveedores). Esto refuerza la alianza estratégica entre ambas compañías.

Corrección segura y contextualizada: Veriti analiza la configuración, exposición y protecciones existentes de cada entorno para aplicar solo los controles adecuados, minimizando el riesgo de impacto operativo. "Los equipos de seguridad hoy no solo enfrentan riesgos visibles, sino también aquellos que se acumulan en las brechas entre herramientas, equipos y procesos", ha comentado Adi Ikan, CEO y cofundador de Veriti. "Fundamos Veriti con el objetivo de ayudar a las empresas no solo a detectar los riesgos, sino también a resolverlos de forma segura, a escala y sin interrupciones. Al unirnos a Check Point Software, aceleramos esta misión. Juntos, ayudaremos a reducir la exposición de las organizaciones utilizando las herramientas de seguridad en las que ya confían".

Una vez completada la transacción, las capacidades de Veriti se integrarán en la plataforma Infinity de Check Point Software como parte de su oferta de Gestión de Exposición a Amenazas y Riesgos. Combinada con su nueva solución de Gestión de Riesgo Externo (ERM), Check Point Software podrá ofrecer una cobertura completa del ciclo de vida del riesgo, abordando tanto las exposiciones internas como las externas en toda la superficie de ataque.

El cierre de la operación está sujeto a las condiciones habituales y se espera que se concrete antes de finalizar el segundo trimestre de 2025.