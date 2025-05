La imaginación formula verdades

La imaginación anda alborotada, eso hace que el o los días sean más geniales. Asumir, que la imaginación es cierta, no es estúpido, esta se burla e ironiza dentro de los recovecos de la mente formulando y reformulando, con base.

-Responde quién eres, y no hables con ese (as). -Es un fracasado decente, es tu “amigo (a). - No sé quién soy, sé para donde voy y de donde vengo.

La imaginación, atentamente escuchaba el diálogo, estaba confundida, y decía: “todos los días nos vemos despiertos o dormidos, siempre discutiendo e intentando eso se puede imaginar, motivado por la realidad, que efectivamente desemboca en el nacimiento de una realidad nueva, reformada para el nuevo mundo de la “Cultura de las Artes”, o de cualquier otra cosa a saber”.

-Realmente, la imaginación que nace en combinación de las realidades cotidianas y la mente, entonces, materia y materia nace materia. -Ahí encaja una de las piezas de lo extraordinario de la vida.

Los folios insertados en la imaginación que es una nueva realidad de futuro. Beber de la fuente de la imaginación es una de las facetas fascinante del conocimiento cognoscitivo. Hablar con la imaginación, es como dialogar con uno mismo, motivado por la fuerza de la energía de la mente. Nunca se llega al límite, la imaginación es un oasis inagotable explotable por cada quién.

De verdad. Entonces. La letra, música, danza, teatro, pintura, folclor, y todo lo que es arte, es la verdadera “cultura creativa para el futuro, es un nuevo mundo”, que viene desde antes de la prehistoria cosechando ese mundo. La imaginación, te pregunta: “qué vez allá; vas abrir esa cosa; te lo juro,; lo sabías; iremos, y etc. La noble imaginación pregunta: “dónde está tu alma, dónde está tu idea imaginaria” Entonces, ella invita, y reinvita, su generosidad, su cantata, induce que pronto hay que imaginar multiplicidad de cosas, no existe ningún bloqueo, ni se compra la imaginación metamorfoseada en realidad del futuro.

Bajo la rueda de ese canon, se mantiene el equilibrio, para intentar acomodarse a un mundo profundo y profano repleto de sentimentalismo como una costura para pregonar vestiduras en todos los ámbitos territoriales. Es una juerga que se embriaga como aprendiz, porque en cada imaginación, no fenece en el mismo rio, abismo, vértigo, cobra vida.

No obstante. La imaginación permite manipular información con el fin de percibir, crear determinaciones en comunión con la mente. Entonces, significa que se ha formado la presencia de estímulos del ambiente, formulando un híbrido entre realidad, imaginación y mente actuante, de ahí nace lo nuevo del futuro en todos los sentidos, incluso, a todas luces permite vislumbrar un futuro mejor y aferrarnos a la esperanza aun en tiempos difíciles, siempre y cuando sea de buena fe. E igualmente es un peldaño para lograr el objetivo y autoconocimiento, logrando lo necesario o buscado, es mediante el pensamiento.

Para ciertos o muchos, quizá pueda ser, la condición de la imaginación inequívoca. Lo que resulta es que le tienen temor encontrar esa nueva realidad que puede ser de mucha utilidad. No es un sueño, es una verdad de verdad. Es un mapa con sus rutas. La imaginación ahí está, y su realidad de realidades. La cultura de las Artes si la ha sabido asumir o explotar como beneficio propio.