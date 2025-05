Repara tu Deuda abogados cancela 228.916 € en Bizkaia (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los dos exonerados, un hombre y una mujer, se endeudaron para ayudar a sus cónyuges en diferentes negocios Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado dos nuevas cancelaciones de deuda en Bizkaia (País Vasco). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado ha dictado en ambos casos la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que ascendía a 228.916 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) “Un hombre de Bilbao ha cancelado 62.172 euros. Necesitó financiación para la reforma del local de su mujer. Por otra parte, también solicitó otro nuevo crédito para la reparación de la furgoneta de trabajo. Posteriormente, el deudor se divorció, por lo que tuvo que mudarse a otra vivienda y afrontar nuevos gastos que con sus ingresos no podía asumir. Finalmente, tuvo que darse de baja de autónomo ya que no conseguía suficientes ingresos para su mantenimiento”.

2) “Una mujer ha dicho adiós a un importe pendiente de pago de 166.744 euros. Su estado de insolvencia se originó por ayudar a su expareja en su negocio de limpieza. Posteriormente, por no llegar a fin de mes, solicitó algunos préstamos más para poder pagar algunas facturas, el alquiler, la alimentación etc. Para frenar la situación en la que se encontraba, la deudora intentó renegociar las cuotas, sin éxito”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en 2015. Se trata de la salida legal más airosa para personas que no pueden asumir sus deudas a pesar de los esfuerzos realizados. El objetivo es que no tengan que arrastrarlas de por vida y puedan empezar de nuevo con más fuerza”.

Si bien es cierto que durante un tiempo había muchas personas que desconocían esta legislación, la realidad es que la difusión de los casos y la explicación de los propios exonerados ha implicado que ya sea una realidad firme y asentada. Los efectos que provoca su aplicación son esencialmente económicos (evitar embargos, salida de los listados de morosidad, registrar posibles futuros bienes, etc) pero también psicológicos y emocionales (dejar atrás el estrés, la falta de sueño, la irritabilidad …).

Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre de 2015 y desde entonces ayuda a muchas personas en situaciones desesperadas que no sabían dónde pedir ayuda. El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de realidades muy diversas y que son de distintas comunidades autónomas.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados de todas sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, con total transparencia, durante todo el procedimiento.