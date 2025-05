Radiografía del comprador en SIMA 2025; más presupuesto y obra nueva

Con 350 expositores y más de 21.000 visitantes, la edición número 26 del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), celebrada del 21 al 24 de mayo en IFEMA bajo el lema “The Global Hub of Living”, ha reforzado su papel como uno de los principales encuentros del sector residencial en Europa. El certamen ha registrado un crecimiento del 15% y 11% respectivamente respecto al año anterior, y ha duplicado la participación internacional con más de 5.000 empresas de 35 países.

La feria ha servido también como termómetro para medir las preferencias actuales de los compradores de vivienda. Según datos recogidos por GILMAR, casi el 70% las solicitudes de información recibidas durante el evento se centraron en promociones de obra nueva, con especial interés en inmuebles ubicados en la Comunidad de Madrid y en la Costa del Sol. En el ámbito madrileño, las zonas de Villalba, Castellana-Orense y Las Rozas encabezaron la demanda. En la franja costera, Málaga y Marbella se consolidan como destinos preferentes.

Más de la mitad de los interesados señalaron presupuestos de entre 300.000 y 600.000 euros, una franja que confirma el protagonismo de la clase media en el impulso del mercado residencial. En este contexto, promociones como “El Encinar de Las Rozas II” (Las Rozas), “LC26 Alcobendas” (Alcobendas) y “Be Grand El Limonar” (Málaga) suscitaron especial atención, al representar distintas tipologías de vivienda dentro de esa horquilla de precios.

Hector Tramullas, director general de GILMAR, augura que "va a ser un buen año. Los precios están altos, pero tienen aún recorrido y la gente lo ve y quiere comprar". Tramullas explica que "este año hay mucho inversor particular en la feria, buscan casas para vivir o para hacer una pequeña inversión".

La participación de GILMAR en SIMA 2025 incluyó también la presentación de NeuroHomes, una herramienta experimental que combina sensores biométricos con realidad virtual para analizar las emociones de los usuarios al explorar distintas viviendas. El sistema, que utiliza tecnología EEG, busca afinar la identificación de preferencias y hábitos de compra desde una perspectiva emocional y cognitiva.

La actividad congresual de simaPRO fue otro de los focos de atención del encuentro, con más de 200 ponentes y 70 sesiones dedicadas a la innovación, sostenibilidad y tendencias del mercado. Entre ellos, participaron Ignacio Mallagray, director de marketing de GILMAR, en una mesa sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la comercialización inmobiliaria; y Setareh Mohregi, directora del departamento internacional, que intervino en sesiones sobre segunda residencia y vivienda en zonas turísticas, como Cádiz y Málaga.

El acto inaugural contó con la asistencia del consejero delegado de GILMAR, Jesús Gil Marín, y de representantes institucionales como David Lucas Parrón, Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana; Jorge Rodrigo Domínguez, Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid; y Álvaro González, Delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

La edición de este año ha permitido tomar el pulso a un mercado que, pese al contexto económico, mantiene una demanda activa y segmentada, con especial dinamismo en las promociones de nueva construcción orientadas al comprador nacional e internacional.