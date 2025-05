El CEO de Formación Universitaria, Ignacio Campoy, finalista en los premios DUX de Canal CEO

Campoy ha sido nominado en la categoría "Dux por el Bienestar" valorando su papel como promotor de políticas que promueven un entorno de trabajo saludable, comprometido y motivador, en la institución académica que dirige El CEO de la institución académica Formación Universitaria, Ignacio Campoy, ha sido nominado al premio "DUX por el Bienestar", una de las categorías que la web de contenidos inspiradores del mundo de la alta dirección, Canal CEO, contempla en sus premios anuales. Los premios DUX Canal CEO, se entregarán el próximo día 29 de mayo, en el Teatro Barceló de Madrid y tienen como objetivo visibilizar a todos aquellos "CEO´s ocultos, creadores de futuro".

Se trata esta de la cuarta edición de unos galardones que reúnen a expertos y directivos del ámbito empresarial nacional, destacando por su papel inspirador. Este año, se han presentado cerca de 150 candidatos, entre ellos Campoy, que han tenido que pasar el corte de un jurado nacional, liderado por el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel. Para pasar dicho corte se han valorado, entre otros, las dotes de liderazgo de Campoy y su papel promotor del bienestar social y más concretamente en la puesta en marcha del plan que lidera en su organización "Proyecto de Bienestar y Salud Corporativa 5.0". El proyecto está vertebrado en 5 pilares fundamentales: físico, mental y emocional, social, financiero y profesional. Cada uno de los pilares se materializa en diferentes acciones dirigidas a los colaboradores de la institución.

En el ámbito del bienestar físico, se ofrecen talleres de nutrición, contenidos sobre deporte y salud disponibles en la intranet, y actividades como la participación en carreras solidarias etc. Para el bienestar mental y emocional, se imparten talleres de mindfulness, técnicas de respiración, formaciones específicas sobre temas como la prevención de la violencia de género y de adicciones, con el objetivo de fortalecer la salud emocional del equipo. El bienestar social se impulsa a través de eventos culturales y deportivos, así como mediante programas de voluntariado con distintas organizaciones, fomentando la integración y el sentido de comunidad entre los colaboradores. En cuanto al bienestar financiero, se desarrollan talleres prácticos sobre finanzas personales y comprensión de los productos financieros. Además, se ofrecen recursos permanentes en la intranet, como plantillas, podcasts, para facilitar una gestión económica más consciente. Por último, el bienestarprofesional se promueve mediante formación continua, un programa de becas para colaboradores y sus familias, y actividades enfocadas al reconocimiento y la motivación laboral.

En conjunto, estas acciones contribuyen a crear un entorno de trabajo saludable, comprometido y motivador, que mejora la calidad de vida y el desarrollo integral de los colaboradores.

El grupo educativo dirigido por Ignacio Campoy lleva casi 25 años liderando el sector de la enseñanza no presencial España.