PortalPro: "En los próximos 5 años la IA va a cambiar la forma en la que interactuamos con el sector inmobiliario"

El sector inmobiliario atraviesa una profunda transformación impulsado por la innovación digital, especialmente en el ámbito del property management. La digitalización de procesos, la automatización y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está cambiando la manera en que interactúan entre propietarios, inquilinos y proveedores de servicios Dalius Šimaitis, CEO de PortalPRO, asegura que "en los próximos 5 años la IA va a cambiar la forma en la que interactuamos con el sector inmobiliario". En este contexto se ha desarrollado la mesa redonda "Innovación en la gestión inmobiliaria: soluciones globales para propietarios e inquilinos", celebrada en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Durante su intervención, Šimaitis, ha subrayado el impacto que las tecnologías digitales están teniendo sobre el modelo operativo tradicional.

"La digitalización no es una opción, es una necesidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y exigente", ha afirmado Šimaitis. "El reto no está solo en adoptar nuevas herramientas, sino en integrarlas de forma coherente en los procesos existentes. No tiene sentido seguir resolviendo incidencias con llamadas, hojas de Excel y correos".

El directivo ha puesto el foco en el "rol cada vez mayor" de la inteligencia artificial en la gestión de propiedades. Šimaitis ha explicado cómo estas tecnologías están ayudando a optimizar procesos, mejorando la toma de decisiones operativas y ofreciendo una experiencia más fluida para todos los actores del ecosistema inmobiliario.

"Estamos viendo cómo la tecnología permite a administradores y propietarios escalar sus operaciones sin perder eficiencia ni calidad en el servicio", ha señalado. "Las soluciones digitales adaptables y de autoservicio están marcando la diferencia, especialmente en un contexto donde los modelos tradicionales ya no responden con la agilidad que exige el mercado".

Según datos del sector, se prevé que el mercado global de property management pase de 26.490 millones de dólares en 2024 a más de 42.000 millones en 2030. No obstante, más del 60% de los gestores sigue utilizando procesos manuales, una brecha que, a juicio del CEO de PortalPRO, "representa tanto un desafío como una oportunidad".

Y añade: "la innovación no consiste solo en añadir nuevas funciones, sino en construir una base tecnológica sólida que prepare al sector para lo que está por venir".

Como conclusión, los participantes coinciden en que la adopción de tecnología en el property management no es una opción a futuro, sino una necesidad de presente. "La transformación digital no solo impulsa eficiencia, sino que es clave para redefinir la experiencia de gestión de propiedades, haciéndola más sostenible, conectada y centrada en el cliente", ha sentenciado Šimaitis.