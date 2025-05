Vip District: "La transparencia retributiva mejorará el compromiso de los trabajadores"

Las empresas se preparan ya para la entrada en vigor de la directiva europea sobre transparencia e igualdad retributiva en 2026. Anticipar la estrategia de política salarial puede ayudar a evitar sanciones A partir del 7 de junio del 2026 las empresas españolas deberán cumplir la última directiva europea sobre transparencia e igualdad retributiva. Ese día finaliza el plazo que recoge la norma para su transposición a la legislación española y muchas empresas ya han comenzado a evaluar y corregir sus actuales retribuciones para ajustarse a la misma y evitar sanciones.

En realidad, la obligatoriedad de contar con un registro salarial que permita verificar la igualdad retributiva afecta a las empresas españolas desde el 2019. Este registro debe incluir todos los tipos de compensaciones que reciba la plantilla: salarios, complementos, beneficios, dietas, retribuciones en especie, etc. y se debe justificar adecuadamente cualquier diferencia existente en dicho registro. Pero además, la Directiva (UE) 2023/970 establece nuevas obligaciones al respecto: las empresas de más de 250 trabajadores deberán aportar anualmente dicha información a la "autoridad nacional competente" y las de más de 100 empleados, cada tres años.

Otra de las obligaciones que establece la citada directiva es que las ofertas de empleo deberán publicarse obligatoriamente con una horquilla o rango del salario que se ofrece para el puesto. También que en las entrevistas de trabajo no se podrá preguntar al candidato por la cuantía de sus remuneraciones en los trabajos anteriores.

Tal y como señalan desde la empresa de engagement de empleados Vip District, habrá que esperar a la trasposición de la norma a la legislación española para saber cómo se concretarán los detalles, de estas medidas si bien ya hay muchas empresas españolas, algunas todavía en proceso de ajuste de sus retribuciones para el 2025, que están haciendo las evaluaciones pertinentes para comprobar su acomodo a los requisitos de igualdad y transparencia y así evitar posibles sanciones.

Para Nicolas André, Director de Soluciones de RRHH de Vip District, una mayor transparencia en las políticas retributivas ayudará a las empresas a mejorar el compromiso de los trabajadores con sus organizaciones: "la transparencia siempre es percibida de forma satisfactoria por el trabajador. Si este tiene la opción de comprobar que su retribución es equivalente a la de los compañeros que desarrollan sus mismas tareas en condiciones similares, aumentará la confianza en su organización y también su compromiso con los objetivos de la misma y su orgullo de pertenencia".

Conscientes de la importancia de las retribuciones para empresarios y trabajadores, Vip District ofrece a todos los clientes de su plataforma de software la herramienta Vip Salary que permite a cualquier empleado conocer de manera sencilla todas las percepciones que recibe de su empresa. Vip Salary integra la retribución completa de salario fijo, variable, beneficios sociales, formación y también las retribuciones en especie. Incluye además información adicional para el empleado relacionada con su área de trabajo, su antigüedad, categoría profesional, etc. La información se presenta de forma didáctica con gráficos integrados y comparativas que le permiten ver la evolución histórica para comprobar como aumenta su retribución en comparación con periodos anteriores.

En los últimos años, las empresas españolas han tenido que adaptar sus organizaciones para el cumplimiento legal de diversas medidas destinadas a mejorar la transparencia en la comunicación con sus empleados y la igualdad salarial, como por ejemplo: el Canal de Denuncias, los Planes de Igualdad, los registros de jornada, los acuerdos de trabajo a distancia, los protocolos de desconexión digital, etc.

Tal y como señala Nicolas André, "el establecimiento de todas estas obligaciones legales para las empresas en los últimos años ha provocado un aumento de trabajo considerable dentro de los departamentos de recursos humanos, sin embargo, desde Vip District entendemos que se trata de medidas positivas que realmente mejorarán la fidelización de empleados y su satisfacción en la compañía al percibirla como un entorno transparente y abierto en el que desarrollar todo su potencial profesional".

