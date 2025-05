"Los hijos de mujeres embarazadas con diabetes gestacional tienen seis veces más riesgo de padecer diabetes en la edad adulta"

"Una diabetes que parece que no está, pero existe. Y si no se detecta, puede afectar al bebé antes de nacer, en el parto y durante toda su vida". Así describe el doctor Gabriel Inclán, jefe de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Bizkaia, la diabetes gestacional, una condición que afecta cada vez a más mujeres embarazadas y cuyas consecuencias a largo plazo no siempre se conocen La diabetes gestacional se diagnostica durante el embarazo y, al igual que otros tipos de diabetes, afecta la forma en que las células utilizan el azúcar (glucosa). Esta condición puede causar un nivel alto de glucosa sanguínea que puede afectar el embarazo y la salud del bebé. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), alrededor del 12% de las mujeres embarazadas desarrollan diabetes gestacional, y esta cifra sigue creciendo debido al aumento de la obesidad y la edad materna. La mayoría de las veces, la diabetes gestacional no causa signos ni síntomas perceptibles, suele ser una condición silenciosa, que puede pasar desapercibida si no se realizan controles específicos durante el embarazo.

Entre las semanas 24 y 28 de embarazo, se recomienda a las mujeres no diabéticas realizar el test de O'Sullivan, también conocido como prueba de la glucosa. Esta prueba médica consiste en ingerir 50 gramos de glucosa disueltos en agua y, una hora después, medir los niveles de azúcar en sangre para detectar un posible riesgo de desarrollar diabetes gestacional. No obstante, este control puede adelantarse en algunos casos si existen factores de riesgo como obesidad, antecedentes de diabetes gestacional o haber tenido un bebé con macrosomía en embarazos anteriores. Gabriel Inclán explica que es una alteración temporal del metabolismo que aparece durante la gestación, pero que, "aunque a menudo desaparece tras el parto, puede tener consecuencias duraderas si no se detecta a tiempo".

El doctor Inclán advierte sobre los efectos que la diabetes gestacional puede tener en la descendencia, no solo en el momento del parto, sino a lo largo de toda su vida. "Los hijos e hijas de mujeres embarazadas con diabetes gestacional tienen seis veces más riesgo de padecer diabetes cuando sean adultos", indica el doctor Inclán. Es fundamental conocer estos riesgos para poder prevenirlos". Además, señala que esta condición puede provocar complicaciones inmediatas como el nacimiento de bebés de gran tamaño, hipoglucemia neonatal y partos más complejos, lo que refuerza la importancia de una detección y control adecuados.

El diagnóstico temprano es clave para minimizar riesgos. Por ello, los especialistas insisten en la importancia del cribado durante el embarazo. "Todas las mujeres embarazadas deberían hacerse las pruebas de glucosa, especialmente si tienen factores de riesgo como antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso o edad materna avanzada", señala el doctor Gabriel Inclán. "Si no se controla con dieta y ejercicio, se debe tratar con insulina, ya que otros medicamentos pueden afectar al feto".

El control adecuado de la diabetes gestacional no solo mejora el pronóstico del embarazo, sino que puede marcar una diferencia en la salud futura del bebé. "Conocer este riesgo nos permite actuar: cuidar su peso, su alimentación y sus hábitos de vida desde pequeños, porque ahí está la clave de la prevención", concluye el doctor Inclán.

Vídeos

¿Por qué es importante realizarse el Test de O'Sullivan en el embarazo?