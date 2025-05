First Stop acelera su transformación digital y lanza su nuevo canal E-commerce en España

La compañía refuerza su apuesta por la omnicanalidad y la experiencia de cliente con una plataforma digital para la reserva y venta de productos y servicios First Stop, red de talleres especializados en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, da un paso más en su estrategia de digitalización y omnicanalidad con el lanzamiento de su nueva plataforma de E-commerce en España. Este canal digital permitirá a los clientes reservar y adquirir productos y servicios de manera ágil y sencilla, integrando la experiencia online y offline en toda la red de talleres de la compañía.

El lanzamiento responde a la creciente demanda de soluciones digitales en el sector, en línea con la evolución del comercio electrónico en España, que ha experimentado un crecimiento del 8% en el último año. La digitalización se consolida, así como uno de los pilares estratégicos de First Stop, junto a la innovación y la sostenibilidad, facilitando una gestión más eficiente, rentable y orientada al cliente.

El canal digital brinda la posibilidad de consultar la oferta de productos y servicios, comparar opciones, reservar cita en el taller de preferencia, además de poder hacer pago electrónico, todo ello de forma intuitiva y personalizada.

La estrategia digital de la compañía se apoya en la creación de microsites, la cual permite a cada taller tener su propia estrategia de precios, campañas de publicidad, gestión avanzada de CRM y herramientas de analítica y monitorización de resultados. Todo ello con el objetivo de incrementar el tráfico a sus 467 talleres en España y 128 en Portugal, y mejorar la rentabilidad de sus asociados.

Sobre First Stop

First Stop es una red Premium paneuropea de profesionales especializados en el neumático y mantenimiento integral del automóvil. En España y Portugal la organización cuenta con más de 550 talleres. En Europa, la red First Stop está implantada en 25 países y dispone de cerca de 2.000 puntos de venta.

El objetivo de First Stop es satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes buscando siempre la excelencia. Dentro de este compromiso, First Stop es la primera red española que ha recibido las certificaciones TÜV SÜD y por la calidad y seguridad de sus talleres.

La compañía crece en base a un plan de expansión mixto, que combina los talleres propios con los asociados. Esta pertenencia a First Stop conlleva ventajas significativas, incluyendo un alto nivel de independencia y libertad para ofrecer los mejores productos y servicios, acuerdos preferenciales con marcas y proveedores líderes en el mercado, concepto multimarca y multiservicio, y programas de apoyo y formación.

En este proceso de crecimiento, First Stop selecciona socios que conozcan el mercado, cumplan con estándares de calidad y seguridad establecidos por la red, y que se encuentren en ubicaciones estratégicas para ampliar la cobertura.