Invertir para ganar: la educación financiera es la clave para hacer crecer tu patrimonio

Gracias a la tecnología, tenemos más información que nunca a nuestro alcance, aunque eso no significa que todos tengamos más conocimiento que antes. De hecho, hay ciertos campos que son básicos y esenciales y que ni siquiera se conocen, sobre todo si hablamos de tomar decisiones financieras.

Hay una flagrante falta de educación financiera que impide a muchos mejorar su situación económica en tiempos que son cada vez más complicados.

La inflación, el encarecimiento de productos y servicios, los salarios casi congelados… Ahora más que nunca hay que tener unas buenas bases para poder construir un futuro financiero sólido, sobre todo porque lo tenemos mucho más fácil para poder invertir o recurrir a productos financieros. Sin embargo, lanzarse a invertir sin saber es tanto o más peligroso que no hacerlo. Es fundamental saber cómo funciona el dinero, qué opciones de inversión hay y cómo moverse de una a otra para que el patrimonio crezca.

Educación financiera: lo que no tenemos y necesitamos

Es cierto que ahora hay más recursos disponibles que nunca, pero todavía arrastramos una gran falta de educación financiera a nivel general. En la escuela nos enseñan muchas cosas útiles, pero rara vez se nos explica cómo funciona una cuenta corriente, cómo gestionar una hipoteca o qué son las acciones y por qué podrían ser una vía para hacer crecer nuestro dinero. Estos conceptos son muy básicos, pero también fundamentales para saber cómo ahorrar, para empezar a invertir con criterio, y siguen siendo grandes desconocidos para una gran parte de la población.

Y que no se malinterprete: contar con una buena educación financiera no significa ser un experto, y menos de la noche a la mañana. Se trata de entender cómo funciona el sistema económico del que formamos parte, cómo podemos aprovecharlo y cómo podemos evitar errores que nos pueden salir caros. Algo que, en muchas ocasiones, se podría limitar a saber distinguir entre una inversión y la especulación, o entre un gasto necesario y uno impulsivo.

Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia en nuestro bienestar financiero y que sirven para empoderarnos a nivel económico. Contando con una buena base, podemos tomar decisiones de forma más independiente, evitar engaños o productos financieros poco rentables, y sobre todo tener una mayor visión de futuro. Es cambiar el concepto de vivir al día por el de planificar el futuro.

Invertir es ahora más importante que nunca

Lo escuchamos a diario: la inflación está debilitando nuestra capacidad de ahorro. Dejar el dinero en una cuenta corriente es hacer que pierda valor, y es lo que precisamente hace que invertir se convierta casi en un paso necesario. Si nuestro dinero se devalúa con el paso del tiempo, la única forma de protegerlo y hacerlo crecer es buscando alternativas que nos permitan obtener una rentabilidad superior al aumento de precios.

Y una de las opciones más accesibles para la inmensa mayoría es invertir en bolsa. Las acciones sirven para participar en los beneficios de las empresas que cotizan en el mercado, ganando valor cuando estas crecen y, en ocasiones, generando dividendos que se convierten en beneficio puro. Por eso es tan importante saber cómo funcionan y qué factores influyen en su comportamiento.

Quien quiera generar ahorro, hacer que su dinero “trabaje”, como se suele decir, necesita saber qué es una acción y cómo invertir en ella. Algo que, de hecho, a día de hoy es tan simple como descargar una app y empezar.

De hecho, ya no hace falta ser millonario para invertir. Las apps y plataformas han democratizado el acceso a los mercados financieros para que entren incluso quienes solo tienen unos pocos de euros. Ahora bien, que sea fácil de acceder no significa que cualquiera deba hacerlo. Ya lo hemos avisado antes: la formación financiera es esencial si no quieres caer en picado como inversor.

Un mundo que exige paciencia y conocimiento

Uno de los errores más comunes entre los nuevos inversores es querer resultados ya. El éxito en la inversión casi nunca viene de un pelotazo puntual, es el fruto de la constancia, la diversificación y de una visión a largo plazo. En lugar de tratar de adivinar qué acción subirá mañana, es mucho más eficaz construir una estrategia basada en objetivos personales, tolerancia al riesgo y el tiempo que se está dispuesto a invertir.

Un camino largo que requiere constancia y formación continua. Hay que leer libros especializados, seguir medios que se centren en finanzas, escuchar podcasts o incluso hacer cursos online. Todo ayuda y contribuye a entender los mercados y a escoger mejor. Hasta si delegas en un asesor financiero o un fondo de gestión, necesitas tener una base de conocimiento para tener claro qué se hace con tu dinero.

Además, invertir no es algo aislado. Todo está conectado en las finanzas: la capacidad de ahorro, el presupuesto mensual, las deudas, los objetivos vitales… Todo sirve para desarrollar una mentalidad financiera sana con la que se tenga claro lo que se está construyendo lentamente, y cómo debe hacerse de forma segura.

Invertir ya no es algo relegado a un grupo selecto. Todo el mundo puede, pero no todo el mundo sabe. Y ahí está la diferencia: el conocimiento es poder y, aquí, es dinero.