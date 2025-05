Carlos Bajo (Laborde Marcet): La demanda de alquiler y el 'build to rent' están revolucionando el empleo inmobiliario

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) registraron en el primer trimestre del año un récord histórico de ocupación en el sector inmobiliario, con 184.100 personas empleadas, superando por primera vez la barrera de los 180.000 ocupados El mercado inmobiliario en España sigue mostrando signos de fortaleza en 2025, no solo en términos de actividad, sino también en la creación de empleo. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las actividades inmobiliarias registraron en el primer trimestre del año un récord histórico de ocupación, con 184.100 personas empleadas, superando por primera vez la barrera de los 180.000 ocupados en este sector.

Los expertos destacan que "el sector inmobiliario vive un momento histórico". Así lo señala Carlos Bajo, managing director de Laborde Marcet, consultora inmobiliaria especializada en el asesoramiento y gestión patrimonial de activos inmobiliarios, quien añade: "Este fenómeno es un reflejo de varias dinámicas estructurales que vienen consolidándose en los últimos años. Por un lado, el crecimiento de la demanda de vivienda en alquiler, especialmente en los grandes núcleos urbanos, ha requerido una mayor profesionalización en la gestión patrimonial, el property management y la intermediación".

Bajo indica que el auge del alquiler como opción habitacional ante la falta de stock de vivienda en venta y el dinamismo del mercado de vivienda de segunda mano —que sigue concentrando la mayoría de las transacciones residenciales— están generando "un volumen elevado de operaciones y aumentando significativamente la carga de trabajo para agencias y consultoras".

Además, el directivo de Laborde Marcet subraya el papel del modelo ‘build to rent’, que ha ganado protagonismo gracias al impulso de fondos institucionales y operadores nacionales: "Este crecimiento ha implicado también el desarrollo del segmento ‘build to rent’, fomentado tanto por fondos como por actores locales. Esto ha impulsado nuevas líneas de negocio y perfiles más técnicos dentro del sector".

Un sector en expansión y con nuevas oportunidades laborales

A este contexto favorable se suma el creciente interés inversor —tanto nacional como extranjero— y la transformación digital que vive el inmobiliario, dos factores que están elevando el nivel de exigencia, profesionalización y especialización en toda la cadena de valor del sector.

De cara al futuro inmediato, las previsiones son optimistas. "La combinación de alta demanda de vivienda, la evolución de nuevos modelos residenciales y la transformación digital está creando un entorno favorable para seguir generando empleo de calidad en el sector inmobiliario" señala el managing director de Laborde Marcet.

"El sector se encuentra ante un proceso de transformación que está redefiniendo la actividad inmobiliaria, atrayendo talento cualificado, consolidando nuevas profesiones y posicionando al sector como un motor de empleo en la economía española", concluye Carlos Bajo.