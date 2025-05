Decathlon se posiciona como referente en el mundo del deporte con el balón oficial de la UEFA Europa League

El icónico estadio de San Mamés fue testigo de una noche histórica para el fútbol europeo y para Decathlon. La final de la UEFA Europa League entre el Tottenham y el Manchester United —[ 1 - 0 ]— se disputó con el balón de Decathlon, demostrando que la innovación y la accesibilidad también compiten al más alto nivel El rebranding de Decathlon representa mucho más que una transformación visual: simboliza una evolución estratégica que refuerza el compromiso de la marca con todos los deportistas, desde quienes se inician hasta los de más alto nivel. Esta evolución tuvo su momento culminante el 21 de mayo, cuando el Estadio de San Mamés (Bilbao) acogió la gran final de la UEFA Europa League, un evento que contó con el balón oficial de Kipsta, la marca técnica de fútbol de Decathlon, como protagonista.

Esta colaboración posiciona a Decathlon como una marca referente en el mundo del deporte. Además, la elección del balón por parte de la UEFA pone de relieve la calidad técnica del producto, validado para competir bajo los más altos estándares del deporte profesional. Desde el equipo de producto de Decathlon destacan que "el balón ha sido elegido por su agarre excepcional, control de trayectoria, durabilidad y calidad profesional, gracias a su innovadora tecnología thermobonding. Es un claro símbolo de capacidad para competir al más alto nivel".

A lo largo de 2024, Decathlon ha intensificado su presencia en el deporte profesional mediante colaboraciones con deportistas, competiciones y asociaciones de primer nivel, consolidando así una evolución que no solo se observa, sino que se vive en cada campo de juego. En este contexto, convertirse en el balón oficial de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League refuerza el posicionamiento del fútbol dentro de la marca, cuya visión es clara: hacer que el mejor balón sea accesible para todos.

En los días previos a la gran final, Decathlon llevó la emoción del fútbol a las calles de Bilbao a través de una serie de actividades que acercaron la competición a los aficionados. La tienda Decathlon Capitol albergó el trofeo oficial de la UEFA Europa League, ofreciendo a cientos de visitantes la oportunidad de contemplarlo de cerca. Además, el exfutbolista Aritz Aduriz compartió con el público su pasión por el fútbol en un evento especial, donde protagonizó un reto de precisión con el balón oficial y rememoró momentos clave de su carrera. Por otro lado, en el Fan Fest de Arena Park, el stand de Decathlon se convirtió en un punto de encuentro con retos futboleros, premios y sorpresas.

Como parte de su estrategia de comunicación, la marca aprovechó el contexto de la final para lanzar una acción creativa que generó conversación en redes sociales y medios. En los días previos al evento, la supuesta desaparición del balón oficial despertó la curiosidad del público, culminando con una pieza audiovisual impactante en la que un balón gigante emergía desde la cubierta de San Mamés. Esta acción simbólica refuerza el compromiso de Decathlon con el deporte profesional y demuestra su capacidad para comunicar y generar expectación entre la audiencia.

Con esta iniciativa, Decathlon da un paso más en su propósito de convertirse en un actor relevante en el deporte de alto nivel, sin dejar de ser fiel a su esencia: inspirar y facilitar la práctica deportiva a todas las personas, independientemente de su nivel o disciplina.

Sobre Decathlon

Decathlon es una marca deportiva mundial multiespecialista dirigida tanto a principiantes como a deportistas de élite. Es un productor innovador de artículos deportivos para todos los niveles. Con más de 100.000 colaboradores y 1.700 tiendas en todo el mundo, Decathlon y sus equipos trabajan desde 1976 con una ambición permanente: Move People Through the Wonders of Sport, para ayudar a las personas a ser más sanas y felices en un futuro sostenible.

