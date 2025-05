DCLI impulsa la eficiencia de la flota con la implementación de BlackBerry Radar en 100.000 chasis

Innovadora tecnología de monitoreo de activos seleccionada por el proveedor de chasis de contenedores más grande de EE. UU. BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) anunció hoy que Direct ChassisLink, Inc. ("DCLI"), el mayor proveedor de chasis de contenedores para la industria intermodal de EE.UU., desplegará BlackBerry® Radar® en 100,000 de sus chasis domésticos DCL53 de 53 pies. El lanzamiento es parte de una importante iniciativa que DCLI está llevando a cabo para mejorar la calidad, la confiabilidad, la visibilidad y la eficiencia operativa de su flota, con el objetivo de establecer un nuevo estándar en la industria del transporte de mercancías para la toma de decisiones basada en datos.

El despliegue representa una profundización en la colaboración tecnológica de las empresas. DCLI ha utilizado dispositivos Radar en un subconjunto de su flota durante más de cinco años y, después de ver la confiabilidad y la inteligencia que brindan, decidió aumentar exponencialmente el número de sus chasis implementados con la solución, al tiempo que reconoció a Radar como un proveedor de primer nivel.

Con la solución de monitoreo de activos BlackBerry Radar, DCLI obtendrá visibilidad operativa, lo que permitirá a sus clientes optimizar la utilización de activos y ofrecer operaciones más optimizadas. Gracias al flujo constante de información casi en tiempo real que proporciona Radar, DCLI se beneficiará de un seguimiento preciso de los activos, información avanzada sobre el inventario, alertas basadas en la ubicación y una eficiencia optimizada del conductor y la terminal. Los sensores integrados agilizarán los procesos de facturación y mejorarán la optimización de la flota, lo que permitirá el monitoreo en tiempo real del chasis para reducir los retrasos y mejorar la planificación logística.

El despliegue de la tecnología también refuerza el compromiso de DCLI con la seguridad y fiabilidad de la flota al mejorar la visibilidad del mantenimiento y los tiempos de respuesta. Esto incluye la preparación para los chasis que requieren inspecciones de la FMCSA, la programación optimizada del mantenimiento y la mejora de la capacidad de respuesta para el servicio en carretera, todas estas medidas ayudan a minimizar el tiempo de inactividad y a crear un entorno operativo más seguro para todas las partes interesadas.

"En un momento en el que la industria del transporte de mercancías sigue lidiando con la escasez de conductores, el aumento de los costes y las interrupciones de la cadena de suministro, la necesidad de una visibilidad avanzada de los activos con soluciones de gestión de flotas mejoradas nunca ha sido más importante", dijo Christopher Plaat, vicepresidente senior y director general de BlackBerry Radar. "Con el despliegue de Radar, DCLI está dando un paso vital en sus esfuerzos de transformación digital. Con ese fin, nos complace demostrar la innumerable información basada en datos que se puede desbloquear cuando se tiene una visibilidad mejorada del estado de su chasis. Esperamos mejorar continuamente nuestra plataforma en función de los casos de uso y los comentarios de los clientes".

"En DCLI, la calidad es una prioridad absoluta, y esta iniciativa refleja nuestra dedicación a brindar un valor excepcional a nuestros clientes", dijo Lee Newitt, director ejecutivo de DCLI. "Equipar toda nuestra flota de chasis DCL53 con tecnología GPS es un testimonio de nuestra misión continua de liderar la industria intermodal con soluciones innovadoras y una calidad de flota incomparable".

BlackBerry Radar es una solución de monitoreo de activos fácil de instalar para chasis, remolques, contenedores y vagones de ferrocarril, y proporciona información casi en tiempo real sobre la ubicación, el estado de la carga, el movimiento, el kilometraje, la temperatura, la humedad, el estado de apertura/cierre de la puerta, el estado de activación del freno de mano y los eventos de impacto a través de un panel de control intuitivo. Una plataforma independiente del dispositivo que proporciona a los clientes una vista única para sus necesidades de gestión de activos, con BlackBerry Radar, todos los datos se transmiten y almacenan de forma segura en una plataforma en la nube, que mantiene la privacidad de la información del usuario en todo momento.

Para obtener más información sobre BlackBerry Radar, se puede visitar www.blackberry.com/radar.

Acerca de BlackBerry

BlackBerry (NYSE:BB) (TSX: BB) proporciona a las empresas y a los gobiernos el software y los servicios inteligentes que impulsan el mundo. Con sede en Waterloo, Ontario, el software fundacional de alto rendimiento de la empresa permite a los principales fabricantes de automóviles y gigantes industriales desbloquear aplicaciones transformadoras, impulsar nuevas fuentes de ingresos y lanzar modelos de negocio innovadores, todo ello sin sacrificar la seguridad, la protección y la fiabilidad. Con una profunda herencia en Comunicaciones Seguras, BlackBerry ofrece resiliencia operativa con un portafolio completo, altamente seguro y ampliamente certificado para fortificación móvil, comunicaciones de misión crítica y gestión de eventos críticos.

©BlackBerry Limited 2025. Las marcas comerciales, incluidas, entre otras, BLACKBERRY y EMBLEM Design, QNX y el diseño del logotipo de QNX son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de BlackBerry Limited, y los derechos exclusivos de dichas marcas comerciales están expresamente reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. BlackBerry no es responsable de ningún producto o servicio de terceros.

Acerca de Direct ChassisLink, Inc. ("DCLI")

DCLI es el mayor proveedor de chasis de contenedores para la industria intermodal de EE. UU. Desde 2009, cuando la compañía fue pionera en la salida de los transportistas marítimos del negocio de chasis, han generado un crecimiento constante a través de la expansión, la adquisición y la innovación. Poseen, arriendan y administran aproximadamente 137,000 chasis marinos y 152,000 chasis domésticos con más de 415 ubicaciones en o cerca de instalaciones portuarias clave, depósitos y centros intermodales en todo el país. Desde su fundación, han trabajado con autotransportistas, transportistas marítimos, propietarios de carga beneficiarios y transportistas nacionales para transformar la forma en que funcionan los chasis dentro de la cadena de suministro intermodal. Con un enfoque en la calidad del equipo, la eficiencia operativa y la entrega de una excelente experiencia al conductor, su objetivo final es ser el socio de chasis preferido de la industria. Para obtener más información sobre DCLI, se puede visitar el sitio web en www.dcli.com.