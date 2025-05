Entidades europeas de 13 países se unen en el proyecto SMARCO para adecuar las habilidades y competencias tecnológicas que requieren las ciudades inteligentes

El clúster GAIA y Politeknika Txorierri forman parte de este proyecto financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. El objetivo principal es dar respuesta a la falta de competencias entre ingenieros, planificadores y clientes de soluciones para ciudades inteligentes, mediante el desarrollo de cursos de perfeccionamiento/reciclaje y programas específicos de formación, tanto superior como profesional Asimismo, impulsarán la creación de la Asociación de Competencias para Comunidades Inteligentes y un esquema de certificación para todas las capacitaciones de ciudades y comunidades inteligentes, que actualmente no existe en el mercado.

El proyecto, que finalizará en 2029 y está coordinado por la European Digital SME Alliance (Digital SME), integra a socios de 13 países: Bélgica, Noruega, Rumanía, Bulgaria, España, Grecia, Italia, Irlanda, Hungría, Alemania, Austria, Países Bajos, Chipre y Francia.

Una ciudad o comunidad inteligente es un lugar donde las redes y los servicios tradicionales se vuelven más eficientes con el uso de soluciones digitales para el beneficio de sus habitantes, empresas, organizaciones y administradores, ofreciendo servicios habilitados digitalmente que contribuyen a mejorar la calidad de vida. Se prevé que el mercado del internet de las cosas (IoT) en las ciudades inteligentes, solo en Europa, alcance un valor de 84.150 millones de euros en 2027, con una tasa de crecimiento anual del 15,7%. Sin embargo, el 55 % de las empresas europeas experimentan dificultades para contratar especialistas en TIC.

En este contexto, y ante la escasez en el desarrollo de soluciones resilientes para comunidades inteligentes por parte de profesionales de las TIC y la carencia de competencias tecnológicas y digitales entre el personal de las administraciones públicas que trabaja en comunidades inteligentes, el proyecto SMARCO (SMARt COmmunities Skills Development in Europe), ha arrancado en 2025 con el objetivo de abordar la brecha en los programas de capacitación a corto y largo plazo, tanto para la educación superior (ES), como para la educación y formación profesional (FP) en este ámbito.

Así, según informan desde el consorcio, actualmente, la oferta de capacitación existente en el área de las comunidades inteligentes no cubre los aspectos esenciales necesarios para garantizar que las soluciones desarrolladas e implementadas sean resilientes y tengan en cuenta la sostenibilidad, la seguridad y otros aspectos de resiliencia. Frente a ello, SMARCO desarrollará programas de capacitación de educación superior y formación profesional específicos.

Además, en la actualidad, la mayoría de las capacitaciones y perfiles ocupacionales relativos a las comunidades inteligentes se dirigen solo a desarrolladores o ingenieros de soluciones, sin centrarse lo suficiente en las administraciones públicas que adquieren e implementan estas soluciones; una brecha que SMARCO pretende afrontar desarrollando un nuevo perfil ocupacional emergente y programas de capacitación relacionados. Además, el proyecto ofrecerá un esquema de certificación para todas las capacitaciones de ciudades y comunidades inteligentes, que actualmente no existe en el mercado, pero que es muy demandado por la industria.

SMARCO es un proyecto Erasmus+ de 48 meses (2025-2029), que aglutina a entidades de educación europeas (instituciones de ES y de FP), la industria, las administraciones públicas y los responsables de la toma de decisiones, que impulsarán, asimismo, la creación de la Asociación de Competencias para Comunidades Inteligentes.

Socios y objetivos del proyecto

Coordinado por la European Digital SME Alliance, colaboran en el proyecto: CLUJ IT Cluster, BASSCOM, Cluster GAIA, Colegio Nacional de Irlanda, Universidad de Alcalá, Universidad de Tesalia, Edutus Egyetem, Hogeschool Utrecht, Universidad Abierta Helénica, Politeknika Txorierri, Cefriel, Fondazione Piemonte Innova, Österreichische Computer Gesellschaft, ENoLL, ATI, NCSR Demokritos, Centro Emphasys, Nordic Edge, Municipio de Nicosia, Forave y el socio asociado DIGITAL SME France.

Todos ellos se han unido para responder a los desafíos y necesidades de las comunidades y ciudades inteligentes. De hecho, el proyecto se propone convertirse en un centro único de desarrollo de competencias para comunidades inteligentes, centrándose en tres objetivos principales:

Garantizar el desarrollo de comunidades y ciudades inteligentes resilientes y sostenibles abordando la falta de competencias de los ingenieros, planificadores y compradores de ciudades inteligentes mediante el desarrollo de cursos urgentes de perfeccionamiento y programas de formación con visión de futuro.

Garantizar un aprendizaje flexible y centrado en el usuario, con una dimensión transnacional y movilidad educativa, así como un amplio reconocimiento de la formación mediante el desarrollo de microcredenciales, certificados de formación y un sistema de certificación más amplio;

Crear una comunidad sostenible de partes interesadas para debatir, compartir y ampliar la formación, el perfeccionamiento y el reciclaje profesional vinculados a las competencias de las comunidades inteligentes y las mejores prácticas relevantes mediante la participación en el Pacto por las Competencias (y su ecosistema digital a gran escala) y la organización de mesas redondas con responsables de la toma de decisiones.