Grupo Tarraco Formación, líder en educación y sostenibilidad ambiental

Como muestra de su compromiso con el cuidado al medio ambiente, Grupo Tarraco Formación, el grupo líder de centros formativos online, ha apadrinado 95 árboles durante el segundo semestre de 2024 y hasta la actualidad, en alianza con la Fundación Apadrina un Árbol. Esta acción se enmarca dentro de un proyecto de reforestación orientado a recuperar zonas afectadas por incendios forestales y a promover la conciencia ecológica entre la comunidad educativa Educación con impacto ambiental positivo

Esta iniciativa surge de una estrategia que busca integrar la sostenibilidad en el proceso formativo. Por ello, cada vez que un estudiante elige la modalidad online frente a la modalidad a distancia, Grupo Tarraco Formación apadrina un árbol en su nombre.

Este modelo fomenta una formación más respetuosa con el entorno al reducir el uso de materiales físicos y el transporte, al tiempo que involucra activamente al alumnado en una causa ambiental. El resultado: 95 alumnos se han sumado a este programa en solo medio año, contribuyendo a la regeneración de los bosques y al cuidado del planeta.

Un proyecto con raíces en la recuperación ambiental

La Fundación Apadrina un Árbol nació tras el incendio forestal que arrasó más de 13.000 hectáreas en Guadalajara, España, en 2005. Desde entonces, trabaja para restaurar los montes dañados y promover el apadrinamiento de árboles como vía para implicar a la sociedad en la protección del medio ambiente.

Formación reconocida por su compromiso ambiental

El compromiso ambiental de Grupo Tarraco Formación no solo se refleja en sus acciones, sino también en el reconocimiento institucional que ha recibido. Dos de sus escuelas —Mare Nostrum Business School y la Escuela de Postgrado de Arte, Artesanía y Oficios— forman parte del listado oficial de centros educativos reconocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta distinción destaca a aquellas instituciones cuya oferta formativa incorpora contenidos orientados a la sostenibilidad, el medio ambiente y la transición ecológica, consolidando así su papel como agentes clave en la formación de profesionales comprometidos con el futuro del planeta.

Este reconocimiento no solo valida la calidad académica de los programas, sino que también destaca la responsabilidad social y ambiental del Grupo Tarraco Formación. Gracias a esta orientación, sus estudiantes adquieren conocimientos técnicos y una conciencia alineada con los retos actuales en materia de sostenibilidad.

Un modelo educativo alineado con un futuro sostenible

Grupo Tarraco Formación continúa implementando iniciativas que reduzcan el impacto ambiental del aprendizaje y fortalezcan la educación digital como motor del cambio. A través de programas formativos que se estudien en modalidad online, la institución apuesta por una enseñanza que inspire responsabilidad y compromiso con el entorno.

"Desde la educación se pueden sembrar las semillas de un mundo más sostenible. Este tipo de acciones no solo ayudan a reforestar, sino que forman personas más conscientes y comprometidas con el planeta", explica Albert Piñol, director de Grupo Tarraco Formación.

Con una participación creciente de estudiantes y nuevas metas por alcanzar, Grupo Tarraco Formación reafirma su propósito: seguir uniendo formación y sostenibilidad para construir un futuro más verde.

Vídeos

Grupo Tarraco Formación, comprometidos con la sostenibilidad