Presentada la edición española del Expansión World Corporate Golf Challenge 2025

World Corporate Golf Challenge es el campeonato de golf corporativo más grande del mundo. Se celebra en más de 30 países y suma más de un millón de jugadores a lo largo de sus 32 años de historia Presentada la edición 2025 del Expansión - World Corporate Golf Challenge España, una de las competiciones internacionales de golf corporativo más importantes del mundo, cuyo torneo clasificatorio en España se celebrará el próximo 3 de junio en Golf Santander.

En el torneo participarán 78 equipos de dos jugadores cada uno, representando a diferentes empresas españolas. Al final del juego, los jugadores disfrutarán en "The 19th Hole Club" de una selección de bebidas y gastronomía a cargo de marcas como Joselito, Garda, El Palique o Wint & Lila. La fragancia oficial y exclusiva Eight&Bob también instalará un corner en el 19th Hole Club exponiendo una selección de sus mejores fragancias, deleitando a todos los participantes.

El jueves día 5 tendrá lugar la fiesta de entrega de premios las instalaciones de El Puerto de la Ciudad Financiera Grupo Santander, donde el equipo ganador recibirá su trofeo y su pasaporte para participar en octubre en la Final Mundial de Shanghai (China), donde más de 30 empresas de otros tantos países lucharán por alzarse con el preciado torneo. Además, los tres primeros equipos clasificados podrán disfrutar de una jornada a bordo desde el puerto de Barcelona en su propio velero Eilean, un queche bermudeño restaurado de 1936 ofrecido por Panerai.

Acerca de World Corporate Golf Challenge

Desde su creación en 1993 en el Reino Unido junto a The Times, el World Corporate Golf Challenge (WCGC) se ha consolidado como una plataforma para fortalecer relaciones empresariales a través del golf. Con gran impacto mediático y prestigio, se expandió internacionalmente en 1997 y hoy está presente en más de 30 países, siendo el mayor torneo de golf corporativo del mundo. La Final Mundial reúne cada año a los ganadores nacionales en un entorno de alto nivel competitivo y de networking.

Presentación del Evento

En la presentación, los representantes de las empresas patrocinadoras y responsables de la organización han participado en el siguiente orden de intervención:

Kayode Josiah, Director of Business Development de Expansión y El Mundo, ha enfatizado la larga relación del World Corporate Golf Challenge con el grupo Unidad Editorial y la importancia hoy en día del networking, del contacto real entre personas, en un mundo en el que lo digital parece ocuparlo todo. En sus palabras, "para Expansión, la audiencia de negocio es la más importante", y ha destacado el incremento de Expansión, alcanzando los 145.000 lectores diarios y manteniéndose como diario líder de la información económica, financiera y empresarial. No obstante, como indica Kayode Josiah: "la continua evolución de la industria reclama una mayor interrelación de negocios, siendo este torneo una oportunidad única para mantener contacto directo con nuestros principales clientes y lectores".

El presidente de World Corporate Golf Challenge, José Guerra, ha destacado los quince años de colaboración con el grupo Unidad Editorial, una relación que se relanza este año y la intención de la organización de hacer crecer y consolidar al evento como un referente del golf amateur en España.

Daniel Vázquez, Director Comercial de Lexus Madrid, ha señalado que Lexus ha sabido superar los desafíos de un mercado en constante cambio gracias a una oferta de vehículos con diferentes tecnologías y, ante todo, a un producto de confianza, que ofrece una gran seguridad y un servicio cercano al cliente. "Lexus da mucha importancia a la retención del cliente y el World Corporate Golf Challenge es un evento que incide de manera positiva en ello. Lexus es una marca de referencia de lujo y estamos muy interesados en la retención del cliente y la oportunidad que nos ofrece el evento para el negocio de flotas".

Álvaro Correas, Business Development & Investor Relations de Capza, ha hecho especial hincapié en el valor del evento y los valores del golf como deporte, practicado por muchos de sus clientes en el segmento de inversión alternativa (advisors y sponsors). Ha relacionado, además, el compromiso que exige el golf, tanto con uno mismo como con el resto de los participantes, algo que paralelamente tratan de aplicar en el día a día cuando acompañan a las empresas en las que invierten.

Por su parte, Juan Francisco Sanjosé, Consejero Delegado de EXTRUAL, ha explicado el beneficio que supone unirse a World Corporate Golf Challenge El golf necesita tranquilidad, paciencia y saber cuándo dar el golpe. Todo muy necesario en una dinámica empresarial.

Asís de Bastida, Director Gerente de Golf Santander ha destacado que existe un objetivo común con el evento: hacer equipo. "Todos queremos relacionarnos más, tener contactos reales, buscar a diferentes personas y ahí es donde surgen las oportunidades. Relacionarse es clave y en mundo cada vez más digital, eventos como el Expansión - World Corporate Golf Challenge ayudan a tener contactos reales".

Ferrán Martínez – ex jugador de baloncesto de la Selección Española y de F.C. Barcelona, y actual embajador del World Corporate Golf Challenge, ha detallado a los asistentes la extraordinaria experiencia vivida en la pasada Final Mundial de 2024 en Mission Hills (Haikou, China), jugando al lado de empresarios de todo el mundo, y compartiendo multitud de experiencias. En su experiencia como empresario y directivo, ha destacado la importancia del golf para unir los valores del deporte y la vida real.

Vídeos

Presentación Oficial | Expansión World Corporate Golf Challenge España 2025