Beltone lanza Envision y Commence: nueva era en soluciones auditivas

La multinacional danesa presenta el audífono más avanzado del mercado con Inteligencia Aumentada, Beltone Envision™, y, por primera vez en el segmento esencial, introduce prestaciones premium con Beltone Commence™. Una doble apuesta tecnológica que marca un antes y un después en la personalización auditiva En el evento celebrado el día 9 de mayo en Madrid, más de 150 audioprotesistas de España y Portugal asistieron a la presentación del lanzamiento más completo de Beltone en décadas: la introducción simultánea de Beltone Envision™ y Beltone Commence™, dos audífonos diseñados para responder a las necesidades auditivas de pacientes con perfiles distintos, pero una misma expectativa: claridad, conectividad y personalización.

"Es el paquete de producto más sólido, más ambicioso y más transversal que hemos lanzado nunca", afirma Manuel Yuste, director de Producto de Beltone España. "Con Envision llevamos la IA a su máxima expresión, y con Commence acercamos prestaciones que antes solo estaban en gamas altas a pacientes que buscan opciones más esenciales. Si en la vida no se puede tener todo, al menos en audiología, ahora casi sí", añade.

Beltone Envision™: Inteligencia Aumentada para una audición más natural y clara

Beltone Envision™ es el primer audífono del mercado con Inteligencia Aumentada, un concepto que lleva la tecnología más allá de la Inteligencia Artificial al integrarse con el funcionamiento natural del cerebro. "La IA no sustituye al cerebro, lo potencia. No decide por el usuario, sino que le da todo el contexto sonoro para que sea él quien tome el control", explica Yuste.

Gracias a un doble coprocesador —el chip 360 y la Red Neuronal Profunda (DNN)—, el dispositivo escanea y adapta el entorno sonoro en tiempo real, mejorando la distinción entre habla y ruido, especialmente en ambientes desafiantes. Su tecnología True Focus permite al usuario enfocar su atención en lo que desea escuchar, reduciendo distracciones con una claridad nunca vista.

A pesar de su potencia, Beltone ha logrado mantener una eficiencia energética ejemplar y un diseño compacto, ofreciendo modelos RIE (Receiver-in-the-Ear), incluido el recargable con IA más pequeño del mercado. Sus filtros de micrófono intercambiables y un cargador portátil con batería integrada completan una solución pensada para el uso diario.

El audífono incluye conectividad Auracast™, mejorando la experiencia Bluetooth® para transmisiones de audio en espacios públicos o privados. A través de la app Beltone HearMax™, los usuarios pueden conectarse a múltiples fuentes de sonido, accediendo al mundo del audio compartido de forma intuitiva.

Beltone Commence™: tecnología premium en el segmento esencial

Junto a Envision™, Beltone presentó Commence™, la nueva solución de gama esencial que sustituye a Beltone Rely y establece un nuevo estándar en su categoría.

Beltone Commence™ destaca por ser el primer modelo esencial que incorpora prestaciones de gamas altas, como llamadas manos libres desde dispositivos iOS y Android™, Bluetooth® Low Energy Audio y transmisión de audio Auracast™, algo inédito hasta ahora en esta franja de precio.

Commence incluye el modelo miniRIE como opción recargables y RIE con pila, manteniendo el mismo procesador y batería que las gamas premium. Sus sistemas de direccionalidad CrossLink, reducción de Ruido Impulsivo y adaptación automática al entorno garantizan una claridad auditiva excepcional durante todo el día.

Una nueva era para la audiología personalizada

Con estos lanzamientos, Beltone amplía su propuesta tecnológica para cubrir todo el espectro de necesidades del paciente, desde quienes requieren soluciones auditivas con procesamiento inteligente y personalización avanzada, hasta quienes buscan claridad, fiabilidad y conectividad en opciones más asequibles.

Ambos modelos estarán disponibles en clínicas auditivas con opciones de demostración para que los profesionales puedan mostrar a sus pacientes, en tiempo real, el salto cualitativo que representa esta nueva generación de audífonos.