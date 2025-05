Las resolvinas reducen la inflamación y aumentan la longevidad

La inflamación crónica provoca el 50% de las muertes, por lo que se ha convertido en una epidemia silenciosa. P-resolvinas es un suplemento indicado para medicina deportiva, fisioterapia, reumatología, odontología y medicina estética Las resolvinas, un agente lipídico especializado (también denominadas SPMs), reducen la inflamación y aumentan la longevidad. Así, lo asegura una revisión de estudios realizada por Longevitas Labs, que destaca el potente efecto protector de estas moléculas derivadas de los ácidos grasos. "La inflamación se relaciona con muchas enfermedades, sobre todo con aquellas ligadas al envejecimiento, que también está vinculado con este proceso. Los malos hábitos se relacionan directamente con la inflamación, pero podemos frenarla", explica el doctor Ángel Durántez, experto en medicina preventiva y director técnico de Longevitas Labs.

La inflamación crónica se ha convertido en una epidemia silenciosa. Una investigación publicada en la revista Nature asegura que más del 50% de todas las muertes en el mundo se deben a enfermedades relacionadas con la inflamación: desde cardiopatías isquémicas, a accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes o neurodegenerativas (como el Alzhéimer).

Otro estudio, incluido en Biochemistry and Cell Biology of Ageing: Part IV, Clinical Science, asegura que esta inflamación crónica "subyace al proceso de envejecimiento y a diversas enfermedades relacionadas con la edad".

"A partir de los 30-35 años, el organismo empieza a requerir un apoyo adicional debido al proceso de envejecimiento. Los suplementos aportan nutrientes que a veces no cubrimos en la alimentación diaria. Por ello, su uso es clave en momentos de alta demanda, cuando es necesario compensar el desgaste. También son útiles como prevención, ya que pueden proporcionar un extra de energía y concentración para mantener un rendimiento óptimo", apunta el doctor Durántez sobre la suplementación con resolvinas.

Investigadores de la Universidad de Harvard, liderados por el Dr. Charles Serhan descubrieron que las resolvinas, sustancias naturales producidas por nuestro cuerpo, pueden reducir la inflamación relacionada con el envejecimiento, ofreciendo prometedoras vías para contrarrestar los efectos negativos de la inflamación. "Con la edad, el desgaste físico, los malos hábitos de vida, la capacidad natural del cuerpo de producir resolvinas disminuye. Pero la tecnología moderna ha descubierto precursores, moléculas que ayudan a la formación de resolvinas, en el aceite de pescado después de un riguroso y muy complejo sistema de limpieza y concentración", añade este especialista.

P-resolvinas, un suplemento con la máxima concentración de SPMs

Para asegurar niveles óptimos de resolvinas, se pueden tomar nutracéuticos como P-resolvinas. Este suplemento alimenticio está basado en la tecnología de extracción y concentración de precursores de resolvinas con la máxima concentración disponible actualmente, ofreciendo así una alternativa natural y segura. Está diseñado para ser aplicado en diferentes especialidades médicas, tales como medicina deportiva, fisioterapia, reumatología, odontología y medicina estética. "P-Resolvinas aumenta la producción de resolvinas de manera natural, fortalece la capacidad del cuerpo para resolver la inflamación y mejora el tratamiento de la inflamación crónica en diversas enfermedades", indica Ilona Calparsoro, CEO de Longevitas Labs.