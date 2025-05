La revolución silenciosa de la tecnología frena la morosidad, combate el fraude y empodera al usuario, según GDS Link

En la actualidad, la tasa de morosidad ha descendido a mínimos históricos, 3,30%, según los últimos datos del Banco de España (febrero de 2025). Los usuarios son los grandes beneficiarios de la implementación de herramientas y soluciones automatizadas de los procesos de recuperación. Un sistema financiero más eficiente, transparente, accesible e inclusivo mejora la experiencia, confianza, lealtad y seguridad de los usuarios El marco geopolítico internacional establece no solo el devenir de la economía internacional; también condiciona, entre otros sectores, el panorama financiero. En las crisis económicas, el fraude financiero y la tasa de morosidad se disparan; dejan de ser excepción y se convierten en una amenaza recurrente con repercusión directa en los usuarios (víctimas) y en el propio sistema financiero, como se constató en la crisis financiera de 2008 y la COVID-19. Ante tales hechos y circunstancias, las entidades bancarias han implementado herramientas y soluciones tecnológicas para reforzar sus mecanismos de protección, prevención, contención, reducción del riesgo y de los fraudes, mejorando la experiencia del cliente y empoderando al usuario. Han convertido el desafío en una oportunidad. Su buen hacer se ha centrado en: el control de flujos de caja, la renegociación de deudas y la prevención del fraude, generando una mejora tangible en la calidad de los activos.

Los datos lo corroboran, en España, tras la crisis financiera de 2008, la tasa de morosidad se disparó hasta el 13% en algunas entidades. En la actualidad, el panorama de la banca española es muy diferente, según el Banco de España, en febrero de 2025, esta tasa ha descendido a mínimos históricos, el 3,30%, valor no alcanzado desde antes del estallido de la crisis financiera (noviembre de 2008, 3,21%). Solo en el último año, la ratio interanual se ha reducido en más de 30 puntos básicos (febrero de 2024, 3,62%). Esta reducción de la ratio de morosidad se ha apoyado en el crecimiento de la cartera crediticia. A cierre de febrero, el 'stock' era de 1,183 billones de euros, con un aumento de unos 1.560 millones de euros frente a enero. El crecimiento económico sólido, unido a las políticas de apoyo gubernamental, la gestión prudente de las entidades financieras y la implementación de las nuevas tecnologías y plataformas digitales, han logrado una disminución de fraudes y de la tasa de mora.

Las plataformas digitales, el uso de modelos analíticos avanzados y la capacidad de integrar con múltiples fuentes de datos, han facilitado los procesos de recuperación al ofrecer soluciones de gestión automatizadas para la cartera de préstamos impagados. De esta manera, se logra: el seguimiento constante y preciso de los créditos en riesgo, la identificación de patrones anómalos en tiempo real, la verificación de la autenticidad de identidades y la prevención de comportamientos sospechosos antes de que ocurran las pérdidas.

Los procesos de recuperación han beneficiado no solo a las entidades sino también a los usuarios que reciben mejores productos y soluciones más precisas, y eficientes gracias a la implementación de estrategias financieras integrales que aglutinan regulación efectiva, inversión en ciberseguridad, soluciones y tecnología avanzada, así como educación financiera, mejorando con ello la experiencia del usuario financiero a notablemente en:

Democratización del crédito: modelos más adaptativos, democráticos y con mayor inclusión

Decisiones más rápidas y eficientes: gracias al uso de modelos predictivos que evalúan en tiempo real la solvencia y comportamiento de cada cliente

Personalización de los procesos y planificación de pagos adaptados, mayores oportunidades con productos precisos y específicos y procesos de negociación personalizados y posibilidad de renegociación

Mayor prevención y protección ante fraude: herramientas capaces de prever con antelación patrones de comportamiento extraños y que evitan suplantaciones o transacciones no autoridades.

Mayor transparencia y, por tanto, confianza y seguridad en los procesos automatizados de cobro y recuperación. La vigilancia proactiva fortalece la seguridad y confianza, los usuarios, en lugar de enfrentarse solos a riesgos crecientes, acceden a soluciones diseñadas para proteger su patrimonio y mejorando su experiencia financiera. Las soluciones de análisis de riesgo, detección de fraude y automatización de decisiones de GDS Link Modellica, además de ayudar a las organizaciones financieras a fortalecer sus procesos de originación de crédito y minimizar el riesgo en entornos altamente inciertos, facilitan la vida financiera de millones de usuarios al contribuir a un sistema financiero más justo, seguro y eficiente.

La tecnología ha llegado para quedarse. Incorporar herramientas predictivas, integradas y adaptables, así como mecanismos automatizados a los procesos financieros, es fundamental, no solo en crisis, sino en su devenir diario, para anticiparse con eficacia y evitar con antelación posibles riesgos y fraudes financieros. El uso de la de IA y modelos predictivos avanzados, afirman desde GDS Link Modellica "es imprescindible para mejorar la experiencia y confianza de los usuarios en pro de un sistema financiero más eficiente, transparente, accesible e inclusive. La confianza y la seguridad generan lealtad y fidelidad, y por ende, propician un mayor éxito y rentabilidad a las entidades".

