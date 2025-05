Grupo Prats lanza su campus formativo con la UPC de Terrassa

En PRATS, todo empieza en el óptico. Bajo el lema 'Focusing on you', la compañía inicia un ambicioso proyecto de formación continuada para el sector, que arranca con un ciclo formativo gratuito en colaboración con la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa Grupo Prats, multinacional española especializada en el diseño y fabricación de lentes oftálmicas, refuerza su compromiso con el desarrollo profesional de los ópticos-optometristas con una nueva propuesta formativa que va mucho más allá sus interesantes contenidos. Enmarcado en un plan estratégico más amplio, PRATS inicia una serie de colaboraciones con universidades y expertos del sector con el objetivo de crear un campus virtual de formación continuada que ofrecerá contenidos relevantes, actualizados y de calidad, no solo propios, sino también de entidades y profesionales colaboradores.

Este nuevo enfoque nace de la convicción de que el crecimiento del óptico es clave para garantizar la excelencia en la atención visual. El objetivo de PRATS es facilitar un espacio donde los profesionales puedan acceder a formación especializada en diferentes ámbitos —científico, clínico, técnico— y seguir perfeccionando sus competencias de forma flexible, rigurosa y orientada a la práctica diaria.

El punto de partida de esta iniciativa es el Programa Formativo en aspectos técnicos y clínicos modernos, desarrollado junto a la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (UPC). Compuesto por cuatro sesiones online, este primer ciclo se centra en áreas clave del ejercicio profesional y está diseñado para ser accesible, aplicable y enriquecedor. Cada sesión, de una hora de duración, será impartida por docentes e investigadores de la UPC y permitirá a los participantes obtener un certificado de aprovechamiento.

Calendario del Programa Formativo:

27 de mayo a las 12:00 h

Título: Posición de uso y centrado; factores clave para el usuario de lentes ocupacionales

Ponente: Marta Fransoy Bel, profesora titular del Departamento de Óptica y Optometría de la UPC

Título: Miopía; enfoque actualizado desde la práctica clínica

Ponente: Joan Pérez Corral, profesor asociado e investigador en la UPC, vocal del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Cataluña

Título: Filtros terapéuticos; cómo y cuándo utilizarlos

Ponente: Lluís Pérez Mañá, profesor lector del Departamento de Óptica y Optometría de la UPC

Título: Prismas; principios, indicaciones y adaptación

Ponente: Marc Argilés Sans, doctor por la UPC y codirector del Máster en Optometría y Terapia Visual "Este programa le da al óptico la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, con el respaldo de una compañía que lleva más de un siglo apoyando a quienes cuidan la visión de las personas. En PRATS todo empieza en el óptico. Seguimos apostando por la innovación, la excelencia y la formación continua. Porque acompañar al óptico es la mejor manera que conocemos de cuidar la visión de millones de personas", señala Mauro Pellegrini, Global Sales and Marketing Director de Grupo Prats

Con más de 100 años de historia y presencia en 25 países, PRATS reafirma así su voluntad de ir más allá del producto, acompañando al óptico con soluciones personalizadas, tecnología de vanguardia y una nueva propuesta educativa centrada en el valor real para el profesional.